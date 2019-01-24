水湳智慧城中央公園首排「MoonPark」正式公開熱銷

2019年01月24日 21:29 中時 盧金足

新VR感官實境體驗技術，以施工圖完成3D繪圖，戴上眼鏡，即可進入室內，場景逼真。（盧金足攝）

占地250公頃的水湳智慧城，將成為台中市未來門戶，被視為一顆「鑽石」，也是台中下一個七期！其中首座位於都會區的森林生態公園，吸引建商爭相卡位，創健建設與台美日國際級團隊打造全齡化建築「MoonPark」24日正式公開，創健建設總經理李慕麟表示，從小住在水湳附近，釣青蛙是童年難忘的回憶，在這裡蓋一棟在公園裡的房子，以自然派興建的國際級住宅，實現他的愛與夢想。

台中市府大力推動水湳智慧城，將成為全台示範場域的智慧能源、智慧交通、智慧環境、智慧教育的基礎建設，還包括水資源中心、中央公園、停車場、路燈管線、所有建築都是智慧建築，其中以太陽能發電的中央公園，將是率先興建能源自給自足的大型生態公園。

水湳智慧城發展潛力和優勢，成為建商推案熱區，創健建設今日正式推出的「MoonPark」建案，每戶規畫均七十坪，近六百坪的基地上，共計四十四戶，目前已售出十四戶，銷售破三成以上。

李慕麟指出，力邀台中花博策展人吳書原、東海大學景觀系教授張集豪將公園搬進家中，大家的理念就是蓋一棟幸福住宅，「MoonPark」三面臨路，條件佳，規畫均七十坪大小適合菁英族群，家人住得舒服、安全。

「綠化也是我們創作的重要因素！」李慕麟說，建築是把綠化變成基本美學，這棟建築物是一個綠化的建築，若少了綠化，這棟建築藝術性的創新就無法完美，建築綠化成就風采，增加深刻的內涵。

2018台中花博盛會，各展區展現驚人創意，后里森林園區由知名景觀設計師吳書原擔任策展人，將大雪山濃縮地景呈現在森林園區增添園區特色，森林園區取名「森之島」，展現台灣百年來特殊的地質地貌，用雙腳「悅」讀台灣島嶼動人的故事。

東海空間設計主持人張集豪表示，一個社區不是只有種樹，還需要有複層綠帶，讓植物過濾空氣，「打開APP，你會發現，大公園附近空氣品質都比較好。」張集豪也為該案選擇較不需要維護保養的植物品種，且多為台灣原生種。

「MoonPark」景觀設計配合水湳智慧城的廣大綠地，由豪宅界建築師王銘鴻操刀規畫，還特別設計VR體驗，不蓋樣品屋節能減碳，利用有身歷其境效果的新VR感官實境體驗技術，以施工圖完成3D繪圖，戴上眼鏡，即可進入室內，場景逼真，讓購屋者有如走進自己的家，從大廳到公共設施，VR協助賞屋者體驗眼見為憑，吸引很多客戶預約體驗。

李慕麟表示，近年因房價總價拉高影響，為迎合市場出現不少以小坪數、低總價降低銷售門檻，但他決定走比較具挑戰性，但又最完美的選擇，推出大坪數的產品，讓大格局的居住環境，提供開闊優質的生活享受。

水湳智慧城除了中央公園之外，還有國際會展中心、水湳轉運站、台中綠美圖、中台灣電影中心、智慧營運中心等重大建設，建商看準發展陸續進場推案。

(中時 )

占地250公頃的水湳智慧城，其中，中央公園面積高達67公頃，上萬棵原生植栽的綠意特色，為首座都會區的森林生態公園。（圖／台中市府提供）