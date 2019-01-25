浪漫時光咖啡 香蕉巧克力鬆餅香醇美味紓壓

2019年01月25日 07:48 中時 陳淑芬

香蕉巧克力鬆餅上桌，真材實料美味看得見。（陳淑芬攝）

「時光咖啡」浪漫悠閒的風格，深受喜愛。（陳淑芬攝）

「時光咖啡」空間浪漫悠閒，品嘗香蕉巧克力鬆餅，美味兼療育。（陳淑芬攝）

喜愛咖啡及烘焙的Ben夫妻6年前打造「時光咖啡」，成為喜愛獨處或小聚的悠閒、溫馨空間。香蕉巧克力鬆餅是冬天搶手的輕食，老闆精研烤製的鬆餅，奶香四溢、外脆內鬆，淋上香濃巧克、搭配新鮮香蕉，品嘗美味點心兼具舒壓療癒。

Ben夫妻喜歡設計打點居家空間，對咖啡情有獨鍾，甚至買義式半自動專業咖啡機來研究品味咖啡，6年前因緣際會到藝術街來，愛上那股悠閒氛圍。「就是一股衝動！」Ben太太低調說，找到了喜愛的巷弄老屋，就將退休後的規劃提前，開間自己喜歡的咖啡屋吧！他們親自設計參與裝潢，咖啡屋裡陳設溫馨浪漫，每個角落擺設、規劃都可看到夫妻細緻、獨到的眼光及品味。

「弄出自己喜歡的味道，客人也會喜歡」Ben太太說，鬆餅就是簡單、天然原始風味，沒有什麼花樣，餐點不惜成本採優質食材，咖啡用MISCELADORO咖啡豆，堅持只搭配輕食，走進「時光咖啡」就是簡單、悠閒、輕鬆。

看似簡單的鬆餅，研發過程不馬虎。Ben說，鬆餅要好吃必須要外脆內軟，他們捨棄市面上調配好的鬆餅粉，自己不斷嘗試高筋、低筋及中筋麵粉的特性，摸索出最佳組合比例，希望達到鬆軟、彈性及Ｑ度的口感要求，並加上大量鮮奶，提升天然香味，而烤鬆機必須溫度穩定，烘烤火力及時間都很重要。

「香蕉巧克力鬆餅」的鬆餅是基底，配料則是畫龍點睛重點，在奶香濃郁的鬆餅上淋香濃巧克力醬、一球巧克力冰淇淋，再加上新鮮香蕉，不管鬆餅搭冰淇淋或香蕉各香濃、清爽，格外美味滿足。

Ben表示，前幾年颱風後，雖然香蕉價格大漲，但是，不惜成本選購屏東上等香蕉的堅持不變，香蕉巧克力鬆餅還是不能缺席。

●時光咖啡美食資訊：

地址：台中市龍井區藝術街61巷9號

電話：04-26328168

營業時間：上午12時到晚間7時，周日公休

價格：香蕉巧克力鬆餅160元

(中時 )