中和年貨大街26日登場 警實施交管疏導

新北市中和區公所結合中和警分局於1月26、27日推出「歡樂金豬年，快樂過好年」年貨大街活動，警方實施交管措施。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

農曆春節將至，新北市中和區公所結合中和警分局於1月26、27日推出「歡樂金豬年，快樂過好年」年貨大街活動，要提前為過年暖身。

中和警分局表示，「交通順暢」為今年加強重點期間安全維護工作之重點，而年節前家家戶戶採買年貨、商家搶攻這波商機，年貨大街自1月26日至1月27日每日9時至下午8時在中和區新福和街封街舉辦，聚集服飾、年菜年貨、特色小吃等約100多個攤位。為避免周邊交通壅塞，警方將實施交通管制疏導。

新北市中和區公所結合中和警分局於1月26、27日推出「歡樂金豬年，快樂過好年」年貨大街活動，警方實施交管措施。（葉書宏翻攝）

中和警分局提醒，為避免影響行車動線及車流順暢，仍會規劃專責警力加強會場周邊妨礙交通、併排及擋住他人出入口之違規停車加強取締，所以，除了希望大家都能過個平安、健康、快樂的好年外，也記得尊重他人的用路權利。

相關疏導管制措施及停車資訊如下：

一、封閉管制路段：新福和街全段（新福和街廟美街口至新福和街廣福路口段限行人通行；新福和街中和路口至新福和街廟美街口段僅開放機車進入）。

二、活動交通管制時間：1月26、27日8時至20時止。（視情況狀提早或延後）。

三、汽車可停放中和國小地下停車場。

四、年貨大街(新福和街)封閉路段鄰近各路口均有設置公告，提醒用路人提前改道。

(中時 )

影》網瘋傳比特犬飼主遭「私刑正… 台中警高層慰勞基層員警　致贈柑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。