中和年貨大街26日登場 警實施交管疏導

2019年01月24日 21:26 中時 葉書宏

農曆春節將至，新北市中和區公所結合中和警分局於1月26、27日推出「歡樂金豬年，快樂過好年」年貨大街活動，要提前為過年暖身。

中和警分局表示，「交通順暢」為今年加強重點期間安全維護工作之重點，而年節前家家戶戶採買年貨、商家搶攻這波商機，年貨大街自1月26日至1月27日每日9時至下午8時在中和區新福和街封街舉辦，聚集服飾、年菜年貨、特色小吃等約100多個攤位。為避免周邊交通壅塞，警方將實施交通管制疏導。

新北市中和區公所結合中和警分局於1月26、27日推出「歡樂金豬年，快樂過好年」年貨大街活動，警方實施交管措施。（葉書宏翻攝）

中和警分局提醒，為避免影響行車動線及車流順暢，仍會規劃專責警力加強會場周邊妨礙交通、併排及擋住他人出入口之違規停車加強取締，所以，除了希望大家都能過個平安、健康、快樂的好年外，也記得尊重他人的用路權利。

相關疏導管制措施及停車資訊如下：

一、封閉管制路段：新福和街全段（新福和街廟美街口至新福和街廣福路口段限行人通行；新福和街中和路口至新福和街廟美街口段僅開放機車進入）。

二、活動交通管制時間：1月26、27日8時至20時止。（視情況狀提早或延後）。

三、汽車可停放中和國小地下停車場。

四、年貨大街(新福和街)封閉路段鄰近各路口均有設置公告，提醒用路人提前改道。

(中時 )