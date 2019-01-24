創造新商機！中科與日本京都研究園區簽署軟著陸協定

2019年01月24日 21:35 中時 盧金足

中科管理局與日本京都研究園區簽署軟著陸合作協定，中科管理局局長陳銘煌(前排右)、京都園區代表取締役社長小川信也(前排左)、常務取締役水野成容(後排中)、我駐日科技組祕書吳悅榮，力促雙方作為探索海外市場與潛在合作夥伴之場域。（圖／中科提供）

東瀛拚招商，團結力量大！科技部次長許有進率新竹、中部及南部三科學園區管理局赴日本招商，各園區展現招商活力與實力！中科管理局局長陳銘煌24日率隊到日本京都研究園區，由我駐日科技組祕書吳悅榮陪同，與該園區代表取締役社長小川信也簽署軟著陸合作協定，未來雙邊園區廠商與新創團隊可在對方所提供之互惠場域中，免費短期進駐一周，使用行動辦公室之空間設施與服務，作為探索海外市場與潛在合作夥伴之場域。

京都研究園區提供互惠場域KRPBIZNEXT，是該園區2016年3月所設立創業服務基地，開放高品質的辦公與會議空間、迎賓接待、商務餐會安排、信件包裹收發及其他各項支援服務。

中科以智慧機器人自造基地提供日方廠商及新創團隊免費進駐相關優惠措施，預期可嘉惠雙邊廠商進行交流互動；且台、日兩園區所具備之高科技產業聚落及創新生態體系，可為雙邊廠商及新創團隊尋求跨國合作機會創造裨益。

陳銘煌表示，兩園區將竭力協助彼此廠商之海外業務推展，引介市場開發、法律稅務、投資媒合等專業諮詢服務，讓雙邊廠商能順利地軟著陸，達成其商業目標。

京都研究園區成立於西元1989年，是日本第一座民營的研究園區，KRP致力於產官學研之資源整合與合作，在產業創新、人才培育和企業育成等領域皆為全球科學園區之翹楚，目前進駐廠商及研究機構高達420多家，涵蓋資通訊科技、醫療生技、電子機械等多樣性產業，為文化古城京都賦予嶄新科技面貌，更為日本關西地區之區域發展帶來正向能量。

中科與京都研究園區自2017年2月締結姐妹園區以來，多次參與彼此所舉辦之各項科技交流與廠商媒合活動，為進一步促進雙邊經貿投資關係，中科首度與外國姐妹園區簽署軟著陸互惠協定，希望藉此為園區廠商與新創團隊提供更多元化的服務，協助廠商接軌國際、開拓海外市場商務、創造新商機，進而提升雙邊園區的發展動能！

(中時 )