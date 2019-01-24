偷倒爐渣司機離奇慘死 意外揪出業者戴奧辛超標308倍

2019年01月24日 21:45 中時 謝瓊雲

偷倒爐渣的吳姓司機慘遭回彈車斗重壓後離奇死亡，意外揪出鍋爐業者排放超標高達308倍的戴奧辛。(謝瓊雲翻攝)

2016年10月底彰化縣花壇鄉驚傳曳引車吳姓司機，暗夜在山區偷倒廢爐渣時，不慎因車身沒回正、重心不穩，慘遭回彈車斗重壓離奇死亡，彰檢循線追查出伸港鄉全興工業區內長泰興業、鼎昌企業社兩家鍋爐業者，彰化地院審理認定業者未依標準程序處理，讓有毒氣體散逸於空氣中，將林姓、王姓2名負責人依廢棄物清理法分別判處有期4年及3年6月。

這起曳引車傾覆壓死駕駛的意外發生於2016年10月29日，當時檢警憲在勘驗現場時，都對滿地集塵灰的刺激嗆鼻味印象深刻，檢方深入追查果然發現兩家鍋爐業者透過不法業者蘇信迪委託駕駛吳男違法傾倒，進而與環保局人員共同前往兩家公司搜索、採集；其中，在「長泰興業社」的鍋爐集塵灰卸灰處，採集樣本檢測，戴奧辛的毒性竟超標達59至308倍。

檢警調查發現，業者平日雖有購買活性碳，卻數量不足以吸附鍋爐燃燒後產生的戴奧辛毒氣，形同虛設，廠內的活性碳僅是用作應付主管機關人員前往稽查時，再臨時偷偷投入鍋爐內，以降低檢測時所測出的戴奧辛濃度。

檢警與環保人員至鍋爐業者公司搜索調查，發現鍋爐燃料竟是每公噸僅300元的廉價劣質廢木料。（謝瓊雲翻攝）

根據判決書，林、王兩人坦承操作鍋爐以提供客戶工廠所需蒸氣，但為了節省支出，自2015年1月起，違法購入未經核可的廉價、劣質廢木料作為燃料，每公噸價格僅300元，又任由鍋爐燃燒後產生之有毒氣體戴奧辛排出場外，爐渣、集塵灰等有害事業廢棄物，再度為了節省成本，未付費委託合格環保公司清運處理，反而聯絡吳男等司機違法清運，直到發生意外事故才東窗事發。

審理法官認為，林、王兩業者未依規定操作鍋爐及空氣汙染防制設備，鍋爐加熱溫度不足，未確實以活性碳吸附有毒的戴奧辛，污染空氣、土壤、河川，又犯登載不實紀錄，不法所得為1千497萬多元，兩人再以6成、4成平分，林、王分別依違反《廢棄物清理法》判處有期徒刑4年及3年6月，全案可上訴。

(中時 )