李千那開唱 黃子佼物歸原主來還歌

2019年01月24日 21:45 中時 蔡琛儀

李千那今晚開唱。(樂是達提供)

李千那邀請李英宏當嘉賓。(樂是達提供)

黃子佼驚喜現身。(樂是達提供)

李千那出道11年發行首張台語專輯《查某囡仔》，24日舉辦新歌演唱會，安可時黃子佼突然現身，兩人對唱黃子佼當年寫給李千那的台語歌〈雄雄想起伊來〉，黃子佼透露：「今天這首歌算是物歸原主，當時寫給千那這首歌，沒想到隔了10年後自己再拿回來唱，而且今天第一次跟原主一起合唱，也算是完成一個心願。」

李千那開唱前心情興奮又緊張，體重還掉了2公斤，定裝時因衣服又小了一號得不斷修改。而她的專輯製作人陳子鴻也特地排開工作前來，她感謝恩師：「這輩子能遇見他真的很感謝！」

男友ECHO也到場，小倆口共同創作歌曲〈憨憨〉，她也向男友道謝：「謝謝你為我的專輯盡一份心力。」此外媽媽、哥哥，圈內好友包括瞿友寧、顏正國、澎恰恰、梁文音、王大文、蔡旻佑、周定緯也到場。

開場她以一襲優雅白紗長裙現身，並以新歌〈嘟嘟好〉、〈那A安呢〉、〈心花開〉3首輕快歌曲炒熱氣氛，嘉賓李英宏則和她合唱〈愛的太超過〉，李千那還拷問他：「如果你遇到一個身材很好、長的很漂亮，條件都很優秀的女生，可是個性很黏，你會怎麼選擇？」李英宏巧妙回應：「很正還是不行，愛自由萬歲！」他被爆當初公司跟他說要與「李千那」合作歌曲時，他還以為對方是某個韓國歌手。

同時，李千那也宣布5月4日晚上七點半將在台中Legacy加場開唱，演唱會門票25日中午12點於寬宏、萊爾富、OK便利超商開賣。

(中時 )