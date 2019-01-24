全台首間鐵道門市！「星巴克」開進新竹舊火車站

2019年01月24日 21:55 工商 劉馥瑜

星巴克新竹新豐門市可在門市內觀看火車行駛而過，別具特色。圖／業者提供

統一集團旗下連鎖咖啡龍頭星巴克，瞄準社群打卡商機，近年積極開出特色店型，引發討論話題！繼去年開出洄瀾白色貨櫃屋門市、美軍眷舍改建的草山門市後，24日再宣布全台首間改建自舊火車站的「新竹新豐門市」開張，結合濃濃鐵道元素店裝，預料將再吸引朝聖人潮！

星巴克全台超過450家店，特色店型共18間，其中包括10間特色門市（洄瀾、草山、天玉、淡水雲門、馬祖、鹿港、金門風獅爺、澎湖喜來登、內湖民權、嘉義民雄）、8間舊建築改建門市（保安、義14、虎尾、鶯歌、漢中、重慶、艋舺、新豐），每家店都主打不同風格特色，並融入在地風情。

星巴克表示，為致力提供咖啡與人文的深度體驗，星巴克2019年首間特色門市由「新竹新豐門市」打頭陣，該門市是全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可以在門市內觀看火車行駛而過的門市，為星巴克推動「舊建築、星體驗」特色門市，再下一城。

據星巴克介紹，歷經逾一世紀的新豐舊火車站，前身設立於1893年，其中經歷過廢站、路線改善、改建等過程，於1969年正式命名為新豐站，原本是一座木造站房，1989年改建為地上兩樓、地下一樓的現代化建物，近年因應鄰近新竹工業區通勤旅客增加情況下，另於南邊20公尺外興建新火車站，並於2014年正式啟用。

「新竹新豐門市」採獨棟設計，一樓座席區有戶外客席數18席與室內客席數66席，總計84個座席數；同時，該門市也是星巴克跨出新竹縣竹北市，進駐新竹縣新豐鄉的第一間門市，位於新豐鄉與湖口鄉交界，門市後方為新竹工業區，對該商圈來往火車站的客流及周遭環境潛力，相當看好。

因應新門市開幕，星巴克表示，2019／1／24～2／28，凡持新竹新豐車站起訖站車票，即可至星巴克「新竹新豐門市」享點購兩杯口味／容量／冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。2019／1／24起，凡於星巴克「新竹新豐門市」憑單筆滿1280元發票，即可獲得專屬新竹新豐背心袋乙個。還有其他相關優惠活動。

(工商 )

星巴克新竹新豐門市外觀。圖／業者提供

星巴克新竹新豐門市藝術牆面，以車輪狀圖騰，象徵火車排排站。圖／業者提供