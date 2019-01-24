烏山頭水庫新增金豬公仔邀民眾擲筊做公益

2019年01月24日 22:02 中時 李其樺

現場另準備大型茭杯，讓遊客投幣許願，體驗擲茭樂趣，也能順便做公益。（李其樺攝）

迎接豬年到來，西拉雅國家風景管理處在烏山頭水庫風景區打造5隻「圓滿豬」裝置藝術，造型逗趣吸睛，過年期間提供遊客拍照打卡，另外現場也準備筊杯，讓民眾投幣許願，體驗擲茭樂趣，也能順便做公益！

西拉雅風管處指出，圓滿豬裝置藝術設置在烏山頭水庫風景區的大壩區，結合中國傳統五行元素，設計5隻不同顏色的圓滿豬，黃色代表財富、綠色代表健康、藍色代表功名、紅色代表愛情、咖啡色代表平安，並分別取名「金有春」、「巧巧藍」、「粉愛你」、「咖平安」、「尚青春」，希望祝福遊客新年平安發財。

圓滿豬除了提供遊客拍照，現場另外準備約3公斤重的大型茭杯，遊客可將硬幣投入撲滿造型的圓滿豬，現場擲茭許下新年願望，而投入圓滿豬的款項，活動結束後將全數捐給公益慈善機構。

此外，西拉雅風管處另在大壩步道上，設置西拉雅管理處吉祥物「莎韻、達卡浪」，及烏山頭水庫吉祥物「烏嘎嘎、烏媽媽、烏水、烏春」可愛造型立牌，也為烏山頭水庫妝點浪漫氛圍。

今年2月5日至9日初一至初五期間，烏山頭水庫風景區舉辦「金豬獻瑞烏山頭，五福臨門好運到」活動，安排特色攤位市集、集章抽獎、台南藝術大學學生及街頭藝人表演等，增添年節歡喜熱鬧氣氛。

(中時 )