寒流推波助瀾六甲落羽松4成換新衫

2019年01月24日 22:03 中時 李其樺

漫步落羽松林間拍照，不需要出國就能體驗異國浪漫氛圍。（李其樺攝）

六甲區公所在菁埔埤建置環湖步道，提供遊客步行欣賞落羽松和埤塘美景。（李其樺攝）

近日寒流推波助瀾，六甲落羽松近日有4成換新衫，樹葉由綠轉紅，有如身處北國異地的美麗景象，24日已有不少遊客慕名而來拍照打卡，預計過年期間將有大量遊客湧入爭睹落羽松美景。

六甲落羽松位於台一線省道旁，原為林鳳營牧場所種植，近年隨著遊客增加，六甲落羽松也成為當地人氣爆紅景點，每年過年期間皆吸引不少遊客前來拍照參觀。

為了提升觀光品質，六甲區公所除了增設停車場、農路鋪柏油路面和種植草花，另外，以林鳳營火車站為起點特別打造菁埔埤休閒步道，可直通菁埔埤落羽松，沿途可欣賞菁埔埤、洗布埤、瓦窯埤等國家級濕地景觀和落羽松美景。

六甲區長蔡秀琴表示，遊客過年期間來六甲，除了可欣賞落羽松，也可至鄰近的林鳳營故事館、林鳳營牧場、台鐵道班房、九品蓮花生態園區參觀；如果搭乘火車前來，則可由逛林鳳營車站、農會米倉，再沿菁埔埤休閒步道步行15分鐘前往落羽松，沿途欣賞埤塘風光。

另外，鄰近的官田烏山頭水庫、葫蘆埤生態公園和柳營劉啟祥故居、德元埤荷蘭村相距六甲不遠，推薦民眾規畫一日遊走春行程。

(中時 )