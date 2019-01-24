寒流推波助瀾六甲落羽松4成換新衫

近日寒流推波助瀾，六甲落羽松近日有4成換新衫，樹葉由綠轉紅，有如身處北國異地的美麗景象，24日吸引不少民眾來此拍照打卡。（李其樺攝）

友善列印
中時
漫步落羽松林間拍照，不需要出國就能體驗異國浪漫氛圍。（李其樺攝）
六甲區公所在菁埔埤建置環湖步道，提供遊客步行欣賞落羽松和埤塘美景。（李其樺攝）

近日寒流推波助瀾，六甲落羽松近日有4成換新衫，樹葉由綠轉紅，有如身處北國異地的美麗景象，24日已有不少遊客慕名而來拍照打卡，預計過年期間將有大量遊客湧入爭睹落羽松美景。

六甲落羽松位於台一線省道旁，原為林鳳營牧場所種植，近年隨著遊客增加，六甲落羽松也成為當地人氣爆紅景點，每年過年期間皆吸引不少遊客前來拍照參觀。

為了提升觀光品質，六甲區公所除了增設停車場、農路鋪柏油路面和種植草花，另外，以林鳳營火車站為起點特別打造菁埔埤休閒步道，可直通菁埔埤落羽松，沿途可欣賞菁埔埤、洗布埤、瓦窯埤等國家級濕地景觀和落羽松美景。

六甲區長蔡秀琴表示，遊客過年期間來六甲，除了可欣賞落羽松，也可至鄰近的林鳳營故事館、林鳳營牧場、台鐵道班房、九品蓮花生態園區參觀；如果搭乘火車前來，則可由逛林鳳營車站、農會米倉，再沿菁埔埤休閒步道步行15分鐘前往落羽松，沿途欣賞埤塘風光。

另外，鄰近的官田烏山頭水庫、葫蘆埤生態公園和柳營劉啟祥故居、德元埤荷蘭村相距六甲不遠，推薦民眾規畫一日遊走春行程。

(中時 )

烏山頭水庫新增金豬公仔邀民眾擲… 史上首次！布袋戲cosplay出征世…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。