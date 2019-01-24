幼兒園不當管教4歲童 母控訴查了3個月老師仍在職

台南某私立幼兒園傳出老師不當管教，拖行4歲童畫面讓母親心碎。（曹婷婷翻攝）

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中時

近期兒虐事件頻傳，人本基金會公布一起台南市私立幼兒園幼保人員不當管教4歲幼兒，上演對幼童拖行等暴力行為，人本基金會表示，事發至今3個多月，老師到目前為止仍繼續任教中，讓人覺得不可思議，也批市府踢皮球。

台南市教育局回應，事發後即已派員調查，該名教師行為確有不當，已要求園方改善，並依相關規定查處，是否涉及兒虐則交由社會局進一步調查，教育局也重申，虐童零容忍。

人本基金會指出，去年中秋節這名就讀私立幼兒園的4歲幼童突然有哭鬧、黏人、一直干擾媽媽等不同於平時的行為，且睡眠很差，還會做噩夢，媽媽到幼兒園調閱監視錄影，卻看到9月24日當天，孩子因不肯乖乖畫圖被老師隔離在教室一角，後來老師直接拉住小孩左臂強力拖行到後方門外，當下拖行力道之大，小孩差點撞到後方鞋櫃，之後老師又拉小孩左手臂回到教室，將幼童甩到地上，再用兩手握住小孩兩臂上下搖晃，並用手掩住小孩嘴巴。

人本基金會質疑，隔離、忽視、蠻力拖行，這是什麼幼兒教育？老師雖於事後傳訊向家長道歉，說自己情緒控管不好，但情緒失控不應合理化成為對幼兒施暴的理由，幼兒園應依法予以解聘。

事發3個月以來，幼兒園不肯解聘這名老師，教育局雖介入調查，卻表示教育局無權針對私立幼稚園任用老師個人進行懲處，社會局卻稱要看教育局，因為老師是初犯。媽媽從其他家長得知，幼兒園非第一次出事，因求助無門，已經將幼兒轉走，並決定提告教師傷害罪跟強制罪，希望這種老師不要再留在幼兒園任教。

(中時 )

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