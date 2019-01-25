【名人感動推薦】 「安妮與阿嬤相遇」特展迴響熱烈延展至3／17

2019年01月25日 09:00 中時電子報 綜合報導

荷蘭「安妮之家」與婦女救援基金會「阿嬤家 - 和平與女性人權館」跨國合作的「安妮與阿嬤相遇 - 看見女孩的力量」(ANNE X AMA –GIRLS UNDER FIRE IN WWII )特展，自去年7月開展後迴響熱烈，包括知名主持人黃子佼、蔡詩萍與林書煒夫妻、立委尤美女、作家伊格言等各界人士，都曾來「阿嬤家」參觀展覽並強力推薦。婦援會決定將原訂去年底結束的「安妮與阿嬤相遇」特展延長至今年3月17日，並以「尋找安妮，看見自己」為主題，推出系列活動。

「我喜歡讀你抱怨你的母親，也喜歡聽你說那些愛慕者，那一點點秘密的戀愛，那讓人覺得，即使在那樣的環境中，人依舊是人，我們依舊能保有我們的愛、嫉恨、罪惡、同情，我們終究能說服自己，我們依舊是人。」台灣年輕作家代表之一的伊格言參觀「安妮與阿嬤相遇」特展後，在展場內親筆寫下了這段話，也寫出了這個展想要傳達的一部份觀點，值得大家進到展覽裡面親自去感受、去體驗。

展覽也吸引了許多名人共襄盛舉，林書煒除了在廣播節目中訪問本次展覽的主辦單位－婦援會執行長范情，更帶著家人一同到展覽現場參觀，她也在參觀後分享道：「女兒今年剛好13歲，正是和安妮躲在密室時相同的年紀，帶她來參觀這個展覽格外有意義。安妮如果活在當代，她就是一個女力的代表，女性主義的前鋒，把這些歷史故事留下來會讓很多女孩知道，女孩的力量是無窮的。」蔡詩萍則表示：「對女兒來說，親自參觀安妮特展是她成長過程中一個很好的動力與滋養，讓她知道和平的重要，女孩當自強。」

名人蔡詩萍及林書煒夫妻也帶著13歲的女兒前來參觀特展。(圖/婦援會提供)

藝人黃子佼與孟耿如共同推開密室之門。(圖/婦援會提供)

「尋找安妮，看見自己」感受生命的力量

的確，儘管這場展覽的主角安妮˙法蘭克年僅15歲時，因為德國納粹迫害而病死在集中營，但透過她生前寫的日記，世人看到的卻是一個即使困在密室中，仍然充滿能量，活潑聰明的小女孩。為了進一步貼近安妮，從安妮的經驗中找出共鳴，並且鼓舞發揮自己，婦援會特別在安妮身上找出了「自由」、「希望」、「愛」、「好奇」、「勇氣」五個特質，期盼民眾在參觀展覽時，也能找到自己與安妮相應的這些特質，讓自己發光發熱。因此，「安妮與阿嬤相遇」特展延展期間，將以「尋找安妮，看見自己」為主要概念，推出第二波活動。

各項活動熱烈開跑 邀民眾互動同享

今年1月中開始，婦援會邀請民眾一起來「尋找安妮」，包括北門及大橋頭捷運站燈箱、各捷運站電扶梯旁的文化海報、公車車體廣告等等，都將出現安妮特展第二波宣傳廣告，只要拍下自己與這些安妮特展宣傳物的合照，到「阿嬤家」購票參觀展覽，就可憑照片免費兌換一杯美式咖啡。

象徵自由的安妮之窗將有「安妮之窗，我的窗」徵件票選活動。安妮躲藏在不見天日的密室時，閣樓一扇對外的窗戶，是想望自由的唯一出口，婦援會邀請民眾拍下自己所看到的窗外風景，寫下一句想對安妮說的話，上傳照片及文字到「阿嬤家」臉書並將原件寄到婦援會；婦援會將把作品展示在展場螢幕，由參觀展覽民眾票選出5名人氣獎及1名特別獎，今年3月公布得獎名單及致贈精美獎品。

另外，「阿嬤家」館內一進一樓，也與威盛電子合作設置的大型拍貼機，參觀特展後，可以選擇喜歡的安妮特質，例如代表「好奇心」的貓咪、代表「愛」的花朵、象徵「勇氣」的日記本等等，在拍貼機拍照留念並上傳臉書分享。

「尋找安妮，看見自己」婦援會特別為特展安排一系列活動邀民眾參與。(圖/婦援會提供)

大稻埕最美的轉角 寒假檔期來趟知性之旅

延展期間「阿嬤家」特別回饋鄉里，2019年1月10日到3月17日，凡在「阿嬤家」所在地台北市大同區設籍、居住、工作、就學的民眾可憑相關證件，每星期四上午免費入館參觀「安妮與阿嬤相遇」特展。邀請大同區的鄰里夥伴們來「阿嬤家」「尋找安妮，看見自己」。

除了個人參觀之外，「阿嬤家」針對台灣國高中學生，設計規劃安妮特展的團體參訪及青少年教育工作坊也將繼續，透過工作坊幫助青少年從了解自己與他人的特質出發，進而學會尊重與包容，避免身旁周遭因歧視與偏見造成的傷害一再發生。許多帶領學生來參訪的老師都對於這樣的人權教育活動表示高度肯定，學生們也感覺收穫良多。歡迎全國各校師生把握延展期間的最後機會，報名參加「安妮與阿嬤相遇」特展學生團體參訪及青少年教育工作坊活動。

(中時電子報)