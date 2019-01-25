律師說法》富家女愛上大10歲玻璃工 卻因…悲情收場

富家女愛上大她10歲玻璃工網友並懷孕，因年僅17歲，少女父親氣得控告男子性侵未成年少女。 （達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

新竹縣某企業張姓負責人的17歲女兒，愛上大她10歲的陳姓玻璃工網友，陳男多次遠從屏東北上竹市與張女開房間約會，張女日前發現懷孕，偷逛孕婦網站，被老爸逮個正著，才知女兒已珠胎暗結，氣得控告陳男性侵。

警方表示，張姓負責人日前想查看女兒的網路使用情況，趁女兒上網空檔突擊檢查，竟發現是孕婦相關網站，經逼問才坦承自己「有了」，而且是與男網友的「結晶」。

張父乍知未滿18歲的寶貝女兒，居然已經懷了自己不曾謀面的男友小孩，氣得立即將女兒拉到派出所作筆錄，控告對方涉嫌性侵未成年少女。

警方通知遠在屏東縣的27歲陳姓男子到案說明，他說與張女是在網路上認識的，2人雖年紀相差不少，但彼此相愛，他們每次見面都約在新竹市鬧區的旅館，坦承雙方發生過關係。

目前在玻璃行工作的陳男說，他非常想得到女友父親的諒解，希望張女家人能接受他，並讓他負責養妻生子，但經濟情況不錯的張父，原本想好好栽培女兒出國深造，得知女兒居然懷了工人的種後，氣得堅持控告，警方只得將全案函送新竹地檢署偵辦。

法律評析

依據刑法第２２７條：「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上，十年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處六個月以上，五年以下有期徒刑。對於十四歲以上，未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑。第一項、第三項之未遂犯罰之。」

(中時電子報)

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