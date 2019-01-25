軍中最狠角色是她！老鳥：連指揮官都要敬她三分

2019年01月25日 00:11 中時電子報 林毅

當兵是男生最痛苦的一段歷程，但也是人生最美好的回憶。不少新鮮人接獲當兵通知後，都會焦急地不斷詢問當兵的注意事項，許多老鳥就說，入伍後除了不要白目不長眼外，最要注意的其實不是長官，而是專門幫人剃光頭的「髮婆」，連指揮官都要敬她們三分。

許多即將入伍的菜鳥們，最常發問的莫過於到底要不要先理光頭再報到，答案也分為兩派，但認為要先剃頭的占大多數。理由不外乎髮婆剃頭都是相當大力粗魯，老鳥們紛紛表示「前面兄弟有髮蝨你就知道了」、「你不先剃頭，在裡面剃完後，那個髮屑跟汗水結合就知道多痛苦」、「我看過我前面的被剃到耳朵旁邊刮傷...」。

但認為入伍再理的則表示「反正不管頭多亮，進去就會被推到理髮台上啦」、「髮婆就是靠這個賺錢啊」、「60元她們賺定了，先理也沒用」。

後續有許多網友熱議，認為髮婆背景不簡單，其中有一名老鳥更PO文說，之前當兵就遇過，髮婆抱怨值星班說新兵都不找她們剪頭髮，值星班雖然敷衍過去，沒想到過沒幾天，髮婆直接找上指揮官抱怨，指揮官一聲令下，值星班只好交待撥交前一定要剪頭髮。

網友們也紛紛說「髮婆後台都很硬好嗎」、「不是隨便一個都能進去的啦，都馬有關係的」、「印象中很多都是軍眷」、「60元很便宜，但一次一堆人入伍就賺很大了」。

(中時電子報)