《甄嬛》女星跨年後消失23天 曝原因「媽媽車禍去世」

2019年01月25日 00:39 中時電子報 施品瑜

譚松韻跨年夜發文後，即沒更新近況，引起粉絲擔心。（圖／翻攝自微博）

大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的「淳貴人」走紅，後又出演多部青春劇，擁有高人氣，但她自從跨年夜曬出自拍照後，直到現在都未從更新近況，引來大批粉絲擔心，而其經紀人24日晚間就發文透露原因，原來是譚松韻的媽媽在跨年夜發生車禍，經過23天的搶救仍宣告不治。

譚松韻的經紀人方小葉24日發文表示，譚松韻在跨年那天PO文後，就接到媽媽出車禍的消息，當時媽媽和朋友聚會結束走在路邊，突有一輛車撞過來，同行的3人中媽媽傷勢最重，當晚便緊急做開顱手術，而譚松韻也第一時間趕到醫院，並守在母親病床旁祈禱：「媽媽，只要妳能醒來我願意拿一切去換。」讓人看了相當不捨，「可經過二十幾天的全力搶救，阿姨還是永遠的離開了，離開了她最疼愛最牽掛的唯一的女兒和親人，沒能睜一下眼，沒能給女兒留下一句話，就這樣走了。」

方小葉和譚松韻合作多年，和對方媽媽也感情深厚、親如母女，當她看到對方的遺體時也悲痛難耐，「我崩潰了！！無法接受，也不想接受這個事實！」並向阿姨喊話，自己會好好照顧譚松韻，且相信法律會嚴懲肇事者，還死去的阿姨一個公道。

(中時電子報)