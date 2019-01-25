《甄嬛》女星跨年後消失23天 曝原因「媽媽車禍去世」

譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》方淳意走紅。（圖／翻攝自微博）

友善列印
中時電子報
譚松韻跨年夜發文後，即沒更新近況，引起粉絲擔心。（圖／翻攝自微博）

大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的「淳貴人」走紅，後又出演多部青春劇，擁有高人氣，但她自從跨年夜曬出自拍照後，直到現在都未從更新近況，引來大批粉絲擔心，而其經紀人24日晚間就發文透露原因，原來是譚松韻的媽媽在跨年夜發生車禍，經過23天的搶救仍宣告不治。

譚松韻的經紀人方小葉24日發文表示，譚松韻在跨年那天PO文後，就接到媽媽出車禍的消息，當時媽媽和朋友聚會結束走在路邊，突有一輛車撞過來，同行的3人中媽媽傷勢最重，當晚便緊急做開顱手術，而譚松韻也第一時間趕到醫院，並守在母親病床旁祈禱：「媽媽，只要妳能醒來我願意拿一切去換。」讓人看了相當不捨，「可經過二十幾天的全力搶救，阿姨還是永遠的離開了，離開了她最疼愛最牽掛的唯一的女兒和親人，沒能睜一下眼，沒能給女兒留下一句話，就這樣走了。」

方小葉和譚松韻合作多年，和對方媽媽也感情深厚、親如母女，當她看到對方的遺體時也悲痛難耐，「我崩潰了！！無法接受，也不想接受這個事實！」並向阿姨喊話，自己會好好照顧譚松韻，且相信法律會嚴懲肇事者，還死去的阿姨一個公道。

(中時電子報)

譚松韻經紀人發文透露譚松韻母親的死訊。（圖／翻攝自微博）

連大亨艷妻都讚嘆！奶茶妹拋售澳… 陳文茜一張照揭六合夜市現狀 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。