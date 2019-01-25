高雄百年一見受矚！韓國瑜爆開春3件喜事

高雄市長韓國瑜（右）報告開春3件喜事，相信2019「今年一定會好過」。（柯宗緯攝）

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高雄市長韓國瑜（右）出席不動產開發公會餐敘，與理事長卓永富同台。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜24日晚間出席大高雄不動產公會餐敘，報告開春3件喜事指出，上任後，高雄房市熱絡，如楠梓1個月交易訂單50多筆；1500台重機車隊力拚觀光，至少帶來1500萬觀光產值；廢輪胎收購廠捨台南轉到高雄投資15億元。他說，高雄百年難得一見受到各方矚目，相信2019年開始高雄會越來越熱、富庶，來的人也越來越多。

韓國瑜致詞時與大家分享「以後的高雄會怎麼樣」，他說，光這兩、三天接到的訊息不得了，大家眼光都看高雄，像房地產部分，楠梓1個月來交易量50多筆，有建商更是20幾戶「全壘打」賣出，顯見大家對高雄前景深具信心。

韓國瑜透露，中華民國重型機車1500輛重機，原本全部去花蓮，理監事一開口後，全部改要來高雄兩天一夜，以1個人1天消費5000塊計算，將帶來1500萬觀光財。

投資市場也蠢蠢欲動，韓國瑜爆料，原本有一家專門收購全台廢輪胎的業者，有意到台南投資，但後來看中高雄發展，決定斥資15億元轉來高雄經營。另外，電視、電影界有不少片將來高雄取景。以及每月強打的「愛情產業鍊」都令高雄生氣蓬勃。

「我們大概等了100年，才等到高雄變成全台灣重心！」韓國瑜直言，滿清時期「一府二鹿三艋舺」、日本時期總督府在台北，國民政府重心也在台北，高雄從未那麼重要。

韓國瑜呼籲，各行各業須愛惜羽毛，千萬要把握機會，知道得來不易，所有產品及服務出去都必須是最優質，否則終究是一場夢，不管農漁產品、房地產、餐廳、夜市等每一樣都要做得非常好，讓消費者「花錢合情合理」感覺物超所值，才能樹立「madeinKaohsiung」這個優良品牌。

韓國瑜認為，2019年開始，高雄會越來越熱，也會越發富庶，觀光客也趨多，而政府角色一定會從「高高在上」，轉化為協助者，用好朋友立場來解決任何疑難雜症，建立現代化服務型政府，「你們做金山、銀山，我們做靠山」。

(中時 )

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