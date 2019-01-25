陳文茜一張照揭六合夜市現狀 網驚：小時候記憶回來了

陳文茜日前至高雄考察。(本報系資料照)

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中時電子報

20190122中天新聞　陳文茜突襲逛六合夜市　豪氣消費拚經濟

陳文茜受邀擔任高雄2月份觀光大使，特地帶著家人南下高雄，進行三天兩夜行程，當然也逛了高雄知名六合夜市。她近日更在臉書曝光六合夜市現況，照片中人潮洶湧，一改先前冷清模樣，讓網友感動直呼：「小時候的記憶回來了。」

陳文茜日前在臉書PO出逛六合夜市的數張照片，對烤烏魚腱、炒烏魚鰾與海鮮鹹粥等小吃讚不絕口，除了遺憾胃太小，無法把各種美味嘗遍，也直言「這條街本來值得人潮洶湧」。

陳文茜一路上還遇到許多北漂年輕人，爭相跑來打招呼合照，開心說著「終於興旺了」、「希望真的可以回家幫忙，回來陪爸爸媽媽」讓她有感而發，感歎有些願望本來很簡單，曾經對某些人卻成為奢望，期望高雄能越來越快樂出航。

而不少網友看到陳文茜所PO出的照片，更驚訝六合夜市人潮真的回來了，「哇！六合夜市比之前更熱鬧呢」、「看樣子我們可以到回溫的六合夜市吃吃逛逛了，這幾年很冷清，沒有fu」、「真開心看到六合夜市又熱絡起來，下次去高雄找朋友一起去吃現炒海鮮+番茄切盤」、「下次回台也要排上高雄之旅，趕快跟高雄朋友聯絡熟識一下，哈」。

其實陳文茜這位觀光代言人真的很稱職，因為她早前就被媒體注意到，在六合夜市幾乎掃攤，每買一攤就會送給民眾一起分享美食，還沒開始擔任代言人，就先替高雄拚經濟！

(中時電子報)

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