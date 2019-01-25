七旬水電工臨老入花叢 背妻摸進鄰婦床上「修水管」

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

人家說「臨老入花叢」真不知該是喜？還是憂？北部地區一名七旬已婚老水電工，偶然機會前往鄰居一位已逾半百而風韻猶存的獨居婦人家中修理水電，兩人竟然愈看愈「對眼」，老水電背著老婆，多次帶著這名資深「小三」外出約會，還拍攝親暱照片並發生性關係，這些存在手機的照片被他老婆無意間發現，一時天打雷劈，簡直不能置信「老公」還能在外偷吃女人，氣得一狀告進法院。

檢警調查了解，這名年紀已經近70歲的老水電工，因時常運動仍保有相當的好體力，也練就了精壯的身體。而獨居的資深「熟女」已經50多歲，但保養得宜，看起來比實際年齡還小，搬到與水電工同社區裡，1個人過著孤寂的生活。

據《蘋果》新聞報導，水電工見到社區搬來了一個女子、又一人獨居，讓他產生好奇之心，有一次該女因為家中水龍頭壞掉了，一時不知該如何是好，老翁得知後決定「重操舊業」拿出看家本領幫她修好，2人也因而產生好感。

就這樣，老翁經常藉故前往這名婦人家中修水電，但是該修的全都修完之後，竟背著妻子「進階」往修復受傷的女鄰居心靈發展，經常二人相約遊玩，還拍下多張親暱的照片。

有一次水電工妻子借用丈夫手機，意外的發現老公怎麼會跟女鄰居拍下親暱的照片，這下可打翻了「老醋桶」，嚴刑逼供下老水電工坦承與該女發生過多次性關係。

水電翁的老婆愈想愈氣，提告這名資深「小三」妨害家庭，但該女否認有發生性關係，檢察官調查後認為，全案只有一張2人的合照及水電工自白，無法證明2人有通、相姦的犯行，因此全案不起訴處分偵結。

(中時電子報)

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