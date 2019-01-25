專訪／八三夭霸天升格當爸團員送話：你已經死了！

2019年01月25日 03:35 中時 蔡琛儀

阿璞國中買的第一雙鞋至今還留著。(滾石提供)

阿電也熱愛收藏鞋子。(滾石提供)

阿電搜集很多公仔玩具。(滾石提供)

阿璞也蒐藏不少玩具。(滾石提供)

劉逼收藏相機。(滾石提供)

八三夭將迎接成軍16年，從校園樂團，直到去年首站上台北小巨蛋連開兩場「一事無成的偉大」演唱會，3月23日又將首次唱進高雄巨蛋，團員彼此牽絆多年，從開著二手廂型車南下跑場演出，還得要面對半路拋錨下車推車、水箱破掉、小橘忘了拉手煞車讓車子冒燒焦味，但回憶起這段日子每個人全是笑聲連連。

他們參與每個人生命中的重要大事，像是小橘率先脫單成為人夫、霸天去年底也趕進度成為團裡第一個人父，劉逼說，當初霸天毫無預警向他們宣布喜訊，「我們那時很密集的在錄音，他冷不防就像是平常在喝咖啡，突然就說出來了。」阿璞笑說：「我們送他（指霸天）最喜歡說的那句話給他：『你已經死了！』」但團員至今都還不敢抱寶寶。

霸天則笑說，新手奶爸的感想就是「有點累」，常要猜兒子「小鄧」的心情，每每看到兒子的笑容又覺得被療癒。他目前尚未想到結婚一事，但不排除閃婚，「我沒有計畫個性，常常都是計劃趕不上變化，久了就隨遇而安，說不定以後直接去結。」他跟爸媽報告當爸消息，爸媽只表示喜悅，也沒有催促他結婚。

阿璞2016年捐肝救父，八三夭為此休團長達半年，是團內的大事，霸天說：「我們對這類事情算是應該怎麼做就怎麼做，休息半年就大家做別的事情，但如果不犧牲這個要付出更大的代價，家人對我們來說是不可能放棄的。」顯見團員之間的義氣相挺。

八三夭多年來一起工作，自然也會產生小摩擦，某次校園演出結束後，小橘對於現場音響設備出狀況相當不滿，一下台連飆髒話，霸天顧慮現場還有學生，勸他不要罵那麼難聽，反而掃到颱風尾，兩人吵了一架，兩天後小橘主動跑來問霸天：「我們為什麼要吵架？」當場就講開合好。

此外，五人的共同點是相當熱愛搜集鞋子、公仔、相機等物品，尤以阿璞、阿電對鞋最為狂熱。阿璞國中買的第一雙名牌球鞋至今還留著，他當年存了很久的錢才買，也捨不得穿，但球鞋放久了風化損壞，後來請阿電的朋友找人幫忙修，對方得知是阿璞的鞋，還幫他用美美的木盒裝起來。阿電則笑說，國中時媽媽買了一雙盜版球鞋給他，正版圖案是喬丹灌籃姿勢，盜版的則是手在下方，他穿去打球還被一堆人關注，讓不明所以的他事後得知氣到不行。

八三夭「一事無成的偉大」高雄巨蛋演唱會將在3月23日舉行，門票27日中午開賣，詳洽KKTIX及全家便利商店；2月9日大年初五當天也將在高雄舉辦全台唯一感恩簽票會。

(中時 )