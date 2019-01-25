101慶豬年！超萌小豬伴打卡！剪紙、捏麵人樂走春

2019年01月25日 03:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶豬年！今年有九天連假？來百商場感受濃濃年味！台北101購物中心即日起至2/17(日)推出新年活動，串聯各大精品品牌的繽紛櫥窗，結合館內以各種形式組成的超過百隻吉祥豬及新春好運許願牆等裝置藝術！與超萌小豬拍照打卡，在檔期期間凡於館內任三處打卡熱點拍照上傳IG並HASHTAG#101喜迎豬年，可兌換知名冰兌換券壹張。本周末1/26(六)及1/27(日)還有型男幫忙拍照打卡，讓可愛小豬陪你度春節。

新春期間，台北101購物中心有許多年味拍照打卡裝置藝術。

台北101商場充滿各式小豬，在4樓都會廣場除了有巨型小豬撲滿之外，同時規劃豬年好運集氣熱點，包含金豬報喜、豬事大吉、豬玉滿堂、豬年轉運等四大特色裝置藝術，讓民眾可以互動拍照。現場更有許願牆，可許下新年新願望。

與超萌小豬裝置藝術拍照打卡。

101也加碼推出「型男拍照服務」的限時活動，首週末及初一至初五的下午2點至5點在4樓都會廣場皆有安排型男攝影師，協助拍照攝影，讓民眾輕鬆就能拍出完美打卡美照。

超萌小豬疊疊樂，拍照打卡慶豬年。

大年初一至初五台北101要帶民眾回味童年的傳統技藝，並融合台北101意象的巧思在其中，包含製作結合101大樓造型的春字剪紙窗花、101銅錢造型剪紙杯墊、可愛Damper Baby造型捏麵人、印有Taipei 101字樣的豬年手工皮飾，邀請傳藝老師現場獻藝，民眾只需憑館內單筆消費滿額發票即可現場體驗。

年節期間，也有各式DIY，跟著老師製作結合101大樓造型的春字剪紙窗花。

除此之外，大年初一(2/5)至初三(2/7)每日上午10:30-11:00，不容錯過舞龍舞獅於館內外逗陣，初二及初三另備有小小舞獅讓民眾體驗，為新的一年帶來好彩頭。

(中時電子報)