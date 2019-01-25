景氣不安！社福最有感！公益年菜助弱勢過好年

農曆年前夕，民間各大企業與非營利組織推出年菜認捐、年菜發送的公益活動。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

景氣動蕩不安，愛心不能少！又到農曆年前夕，家家戶戶開心採購年菜準備在暖冬過好年，為讓獨居老人、經濟弱勢者也能享用豐富的年菜，民間各大企業與非營利組織也紛紛動起來，推出年菜認捐、年菜發送的公益活動。此外，每年舉辦的寒士尾牙，也看到各界的愛心，讓弱勢朋友安心過好年、吃頓溫暖的團圓飯。

7-ELEVEN於12月初推出的「把愛找回來－認捐愛心年菜」，只要有民眾捐一份年菜，7-ELEVEN也同步捐一份，讓收到愛心年菜者獲得兩倍的愛心，，在菜單設計上特別配合年長者需求，為年菜增加家鄉味。

大里仁愛醫院、北市新店區公所、古城國小、富味鄉食品(股)公司等機構則特地與財團法人華山社會福利慈善基金會合作，為弱勢團體送年菜，像是富味鄉特地贊助國宴宜蘭西魯肉等9道好菜，給彰化芳苑73位老人提前過年，元宵節前還會加贈湯圓。大里仁愛醫院員工們配合院方募捐，集資認購愛心年菜，特地親送至在地弱勢長輩家中，並慰問他們的生活起居與健康狀況。

新北市新店區公所在春節前關懷獨居老人，已與華山基金會配合數年，在年前贈送年菜及禦寒物資，由基金會志工協助發送，讓獨居長輩提早感受春節喜氣。古城國小師長以替弱勢長輩募年菜當做生活教育，關懷社會、孝順長輩從小做起，獲得教職員及學生熱烈響應，將募得的善款捐出，讓需要關懷的長輩們也能過好年。

(中時電子報)

歲末年終，每年的「寒士尾牙」也讓許多弱勢者感到溫馨。（本報系資料照）

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