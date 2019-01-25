1月25日三大報頭條要聞

2019年01月25日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●美陸台在台海演訓密度增強。兩岸昨都在巴士海峽與西太平洋海空域進行演訓，大陸軍機本周第2次遠海長訓，我海軍則首度秀無人機訓練成果，並派2艘軍艦在屏東外海模擬飛彈來襲；2艘美艦昨正好由南向北穿越台灣海峽。2019年開春，美陸台同日舉行軍事活動，似預告著今年台海情勢較以往動盪

●節能家電補助拍板！經濟部長沈榮津昨宣布，中央將補助民眾購買節能的冷氣與電冰箱每台最高3000元，雖然各縣市政府可自行加碼品項與金額，但地方均以財源為由不擬跟進。節能補助各縣市上路時間不同，最快2月可以申請，去年12月7日後購買都可回溯適用。

●蔡政府持續加嚴中央禁用陸資產品力度！政院資通安全處長簡宏偉昨表示，政院下周公布的陸資產品「處理原則」，就是原則上「全面禁止」，例外許可。行政院長蘇貞昌表示，政府該有的作為，絕對滴水不漏。

●台北市長柯文哲說他網路聲量已被高雄市長韓國瑜超過，覺得韓功力深不可測，更懷疑他是不是撿到祕笈，韓24日上午到市場發紅包，被媒體問及此事大笑說：「哪有什麼祕笈？」隨即透露八字箴言「政治語言，唯真不破」，強調真心為人民打拚，聲量自然高。昨也有網友爆料，柯文哲臉書粉絲專頁近來疑似封鎖批柯的網友或刪除留言，質疑粉專已變「一言堂」

◎旺報

●儘管受到美、日等國家的圍剿，華為在5G領域的發展絲毫不受影響。華為在24日不僅正式公開發表了全球首款的5G基地台核心晶片──華為天罡，同時還宣布將在2月舉行的2019年世界行動通信大會（MWC）發表全球首部5G折疊螢幕商用智彗型手機。分析人士指出，華為連續出招拿下兩個5G「首發權」，將助推全球5G大規模部署，讓華為在5G領域的領先地位更加穩固。

●面對全球經濟下行壓力大，以及陸美貿易摩擦等議題，大陸國家副主席王岐山表示，他對全球經濟前景是樂觀的，因為全球經濟的未來不見得就一定有危機，況且人類也不會被一次危機難倒。至於中國經濟未來仍將持續增長，而中美經濟體更是相互依存，必須是互利雙贏，誰也少不了誰。

●我海軍於24日實施春節加強戰備演訓，在戰情簡報時，主動曝光海軍海上戰術偵搜大隊所屬銳鳶無人機，曾在東部海域偵獲共軍舷號851的北極星號電子偵察艦。海軍將領表示，銳鳶已在台灣海峽實施過監偵，也演練過夜間起降監偵行動。

●在中美貿易戰休兵談判之際，華為事件又成為新的焦點，各國紛紛因為擔心所謂國家安全，禁止華為參與國家5G建設。另外，華為財務長孟晚舟以涉嫌違反美國對伊朗的制裁禁令，遭到逮捕，可能會遭到引渡至美受審。種種作為顯示美國對華為的封殺，從貿易戰關稅制裁到科技打壓，背後的真正動機，「項莊舞劍，意在沛公」，或許最終是要遏止中國登上全球第一強國地位。

◎工商時報

●各方人馬都想搶進的高雄亞灣區林森四路和中山二路口建地，經過10年多的折衝，1月24日終於敲定，由日商大和房屋與欣陸投控聯手，台日合資成立「泛陸建設」，並以每坪約186萬、總價近28.83億元買下1,550坪土地，此一交易創下高雄單一土地成交金額第三高紀錄，也是高雄亞灣區土地成交的最高價。

●農曆春節即將到來，長達9天的連續假期，帶動一波出國旅遊潮，五大電信公司的國際漫遊促銷戰也正式開打，最便宜的國際漫遊行動上網費，最低平均日繳20元。

●油價凍漲！近期國際油價正在波動，連帶氣價也受影響，為讓民眾能安心過好年，經濟部長沈榮津24日宣布，從27日開始油價將「只跌不漲」，直到春節後，2月10日當週才會恢復依油價公式調整。

●經濟也要衝衝衝！經濟部長沈榮津24日表示，在新的一年要從四大面向著手拚經濟，分別是衝出口、衝投資、衝建設、衝消費。其中歡迎台商回台投資，已吸引187億元投資額、創造3,000個就業機會，後續將協助40多家台商回台，提升更多投資動能。

(中時電子報)