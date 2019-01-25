「∞無限種的理想生活」展！一起回「家」品美學、看未來

2019年01月25日 04:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

最溫暖的地方永遠是自己的家，陽台的盆栽、愛撒嬌的小貓、媽媽拿手菜、濃濃的咖啡香！誠品生活信義店6F展演廳於1/25 - 2/3舉辦「∞無限種的理想生活」展售會，集結各式「家」的元素，一起為理想生活提案！講究生活美學的「YU Living」首次大規模展售，從生活器具、咖啡、

逗貓花藝夜中女神永生花玻璃燈罩。（誠品提供）

為拉近理想生活的可能，誠品生活信義店也攜手四位在不同領域的達人，分享獨到的生活美學。首發場邀請網路知名烹飪部落客「抽屜積水Didi」獨家傳授點心小技巧與愛用器具分享，以食物點綴豐富生活；而「巢家居」邀請台灣設計師品牌TOAST的主理人林雍順，與茶的愛好者盧怡安，從品牌端與使用者兩方激盪，分享茶具、茶器的秘密；此外，打卡必備「花狂‧狂花」團隊也到現場分享複合材質與花藝搭配技巧，輕鬆打造生活創藝美學，更有超人氣空間風格師Lo-Fi house，分享以生活為出發的居家空間美學。

古蹟燒。（誠品提供）

你對理想生活的想像是什麼？做著喜歡的工作？與心愛的人生活在一起？擁有自己風格與溫度的家？相信每個追求理想生活的你都該在窗邊擺著仙人掌小植栽，點著蠟燭，用香氣舒緩一天疲勞，再泡杯喝一口就讓你感到幸福的珈琲」；又或是用「WEN PIIM」盛著熱氣裊裊的晚餐，撫慰你飢腸轆轆的五臟廟，床頭櫃上還要擺上夜中女神永生花玻璃燈罩，讓暖光從花草間透出光亮！為了理想生活而努力的各位，別再讓家成為只剩盥洗休憩功能的日租套房了！

點點甜甜控金欸金沙肉鬆磅蛋糕。（誠品提供）

誠品生活信義店6樓展演廳「∞無限種的理想生活」除了打造有溫度的生活美學提案外，現場更有台灣好農結合在地農產品的蜜薑汁、、結合台灣傳統建築元素的雞蛋糕「古蹟燒」、點點甜甜口感扎實綿密的古早味控金欸金沙肉鬆磅蛋糕，以上一切美食再搭配人氣精品咖啡「猿田彥珈琲」，療癒心靈的理想生活就這麼簡單。

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(中時電子報)