學測今明登場！包種茶為考生添好運

2019年01月25日 05:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

年前考試，盼包種茶為考生添好運！108學年度學科能力測驗於1月25、26日正式登場，為了替考生祈福及陪考家長打氣，農業局特別準備包種「鐵定包中」茶包，於新北市各考場休息區免費提供，讓這冷涼的天添點暖意，也透過「包種」諧音，祝福所有考生金榜提名，「包準考中」理想中的學校。

本周五、六連兩天舉辦108學年度學科能力測驗，考生除了攜帶準備已久的實力上陣，最重要的是以「平常心」面對。品一杯熱呼呼的「包種」茶除了可以驅趕涼意、也是幫助安心凝神，同時也祝福考生們喝杯包種，「包中」心中期盼的好學校。

新北市農業局特別於新北市9個考場(華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中)服務近2萬名考生，於休息區提供免費包種茶包，為考生及家長加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。

坪林區農會總幹事林文恭表示，文山包種茶是新北市六大特色茶之一，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期販售茶葉習慣將製成之茶葉用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝，外頭再用印蓋上商行名號販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「包中」音相似，取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「包準考中」。

(中時電子報)