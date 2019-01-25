高齡社會莫輕忽！長者「吃飯、喝水」也成病痛來源

2019年01月25日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吃飯、喝水在一般人印象中可平常也不過，然對於年長者，「嚼不動、吞抹落」也成為病痛！台灣在去年已正式邁入「高齡社會」，長照已成為不可忽視的議題。國健署公布了在65歲以上老年人口中，有12.8%、逾40萬的老年人口有吞嚥困難的狀況，連生活中「吃飯、喝水」等小事也成為病痛的來源。

調查顯示，有近萬人一餐需花費超過2小時，逾3成患者會因進食時間過長感到不耐煩，甚至發脾氣。年節將至，咀嚼吞嚥困難患者面對整桌豐盛年菜卻無法享用。台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴醫師表示，長輩在進餐中若發生嗆咳、明顯的流涎、食物卡在喉嚨等現象，可能是吞嚥障礙的前兆。

據國健署數據調查，台灣約有12.8%社區老人經評估為吞嚥異常。吞嚥困難的初期症狀包括進食易嗆咳、吞嚥後口腔仍殘留許多食物、用餐中明顯流涎等。但由於初期症狀不明顯，民眾往往因此忽略異狀。王亭貴醫師表示，多數民眾對於吞嚥困難的認知度低，若無積極介入處理，可能導致患者在喝水、進餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。

為讓長輩吞得更好、更安全，食物的「均質」、「穩定」最重要。咀嚼吞嚥困難患者因咀嚼能力退化，食物常常殘留於口腔，或進一步落入氣管引發嗆咳。王雪珮建議，應適當「增加滑順度」、「增加凝聚性」，幫助患者順利、安全進食。部分照護者運用廚房常見的太白粉、番薯粉當作增稠劑勾芡，但王雪珮提醒，太白粉需在食物加熱過程使用，冷卻後容易結塊，反而不利於吞嚥。

(中時電子報)