韓國瑜嗆英文比柯P好 她爆真相

2016年11月在議會備詢，看到韓國瑜（左）出場，柯文哲（右）忍不住笑出來。（本報資料照片）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜嗆聲自己的英文比台北市長柯文哲好，因為柯P有新竹腔。資深媒體人黃光芹也表示，韓國瑜讀東吳英文系、還曾在《中國時報》大陸研究室任職，翻譯國外有關大陸的新聞，所以他的英文真的不錯。

PTT網民貼文指出，這只是韓國瑜在開柯P玩笑，他也會猜柯文哲英文會比較好，柯是台大醫科、又是教授，應會比較厲害。至於柯P有新竹腔，台北人、台南人講國語，腔調就一樣嗎？像現在蠻多外國人到台灣工作生活，甚至有專門的外國人談話節目，像「XXX姊妹會」，有幾個外國人是字正腔圓、沒特殊腔調？所以他覺得腔調的問題其實不是那麼重要。

不過，韓國瑜的英文之所以會這麼好，黃光芹在政論節目指出，大家都知道，韓國瑜大學是讀東吳英文系、碩士讀政大東亞所，還曾當過《中國時報》大陸研究室記者，因那個年代沒有直譯，因此他要翻譯外國媒體所採訪到的英文新聞，所以他的英文還不錯。

該網民也認為，韓國瑜在研究生及記者時期，應該需要大量的讀、聽英文資料，所以英文能力應該不會太差。另外，先前他的大女兒韓冰被訪問時好像說過，韓國瑜要她在BBC、CNN選一個來看，除了練習英文，也順便關心國際情勢，韓國瑜自己也會看，老婆李佳芬也說，韓國瑜很關心國際新聞。再從韓國瑜幾次接見國外訪客，從直播、新聞畫面來看，他的聽力沒問題。

(中時電子報)

文章來源：PTT

想和韓國瑜「舊情復燃」 沈富雄：柯P枉費智商157

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