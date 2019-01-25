ASTRO要來了！海外巡演首站獻台粉2月10日準時搶票

2019年01月25日 06:39 時報周刊 溫博鈞

韓國人氣男團「ASTRO」將帶著演唱會「ASTROThe2ndASTROADtoTaipei[STARLIGHT]」，時隔一年再次造訪台灣。本次巡迴演唱會從2018年12月的首爾演唱會開始並在售票開賣當天即完售，讓等待已久的ASTRO粉絲們帶來巨大歡喜。

即將出道滿三周年的ASTRO除了發行首張正規專輯《AllLight》，也宣布展開海外巡演，首站來到台灣，將於3月16日（六）在台北國際會議中心舉辦「ASTROThe2ndASTROADtoTaipei[STARLIGHT]」，演唱會上除了將帶來今年1月份剛發行的新歌舞台外，還有很多能展現出ASTRO各種魅力的舞台表演。

ASTRO是由MJ、JINJIN、車銀優、文彬、Rocky、尹產賀組成，各個成員都有不同的魅力和才華，並獲得粉絲們的喜愛。1月16日發行首張正規專輯《AllLight》，並舉辦回歸SHOWCASE且以VLIVE進行直播，在正式回歸前該直播頻道點讚數超越了一億次，表示粉絲對時隔1年2個月以完整體回歸的ASTRO展現了高度的期待。

ASTRO為回應粉絲的期待，用心準備了本次新專輯，特別是新專輯裡有收錄成員JINJIN、和MJ的自作曲，引起了關注以及更加有特別的意義。

活動門票將於2月10日（日）中午12點在ibon售票網站及全台7-11ibon機台準時開賣。活動相關訊息請密切注意「ASTROThe2ndAstroadtoTaipeiSTARLIGHT」活動專頁。

(時報周刊)