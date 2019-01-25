學測登場 今陽光露臉北部16度 明天顯降溫 一張圖看兩天天氣變化

2019年01月25日 06:29 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

輻射冷卻效應影響，今天清晨西半部及東北部地區約１２至１６度，花東地區１７、１８度，依舊偏冷；明天（２５日）適逢大學學科能力測驗第一天，天氣與氣溫表現與今日類似，各地為晴時多雲，僅東半部及北部山區有零星降雨，北部、宜花高溫可以來到２２度左右，中南部及臺東高溫約２４至２６度，請大家留意日夜溫差變化；另一波冷空氣，將於２６日抵達，明早就會感受到溫度落差，越晚越冷。

大學學測今起兩天登場，共有13.8萬人報考。 氣象局在臉書粉絲專頁貼一張圖，說明兩天天氣變化，明天強烈冷氣團南下，北部和東部天氣變化大，考生和家長請注意適時添加衣物。

氣象局指出，學測第一天，西半部依舊維持晴到多雲，僅東半部雲量偏多，偶有局部短暫雨，各地清晨仍稍涼，但白天舒適溫暖，日夜溫差較大。北部、宜花高溫可以來到２２度左右，中南部及台東高溫約２４至２６度。

學測第二天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部一大早就開始轉冷，整天氣溫一路下滑，其他地區下半天之後，氣溫也會開始下降，北部約13到15度，南部也只有21到23度。

天氣方面，北部及東半部雲量增多，並有局部短暫雨，提醒攜帶雨具備用，其他地區仍為多雲到晴。

環保署提醒，今天中南部仍要留意空氣品質，尤其高屏可能達到紅害等級，戶外活動要特別注意。環保署指出，雲嘉南以南位於尾流弱風區，擴散條件較差，汙染物易累積，雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏局部區域短時間可能達紅色警示等級。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)