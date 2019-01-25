NBA》噩耗！歐拉迪波右膝肌腱撕裂威脅生涯

馬上就要進行手術的歐拉迪波，這次膝傷可能威脅到他的職業生涯。(美聯社)

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中時電子報

溜馬球迷最不想聽到的噩耗還是發生！經過詳細檢查，溜馬射手歐拉迪波25日官方確定右膝肌腱撕裂，不僅球季提前報銷，《ESPN》記者沃洛納斯基更爆料，他的傷勢甚至可能威脅籃球生涯，就算復出也會影響爆發力與運動能力。

沃神還特別舉出帕克、巴克利兩名曾受過類似傷勢的球星為例，帕克2017年季後賽碰上同樣傷勢，結果讓他整整休息快7個月才告復出，可惜回來之後明顯能力大幅下滑，不但慘遭馬刺交易到黃蜂，場上角色也越來越不受重用。

歐拉迪波是在24日溜馬出戰暴龍上半場，奮不顧身想要抄截席亞卡的球，結果造成右膝嚴重扭傷，他痛到無法直接起身，還須利用擔架才可離場，當時溜馬官方初步檢查結果就很不樂觀，如今面臨提前整季報銷，復健過程更加艱辛。

如今高居東區第3的溜馬，少了本季場均19.2分(溜馬得分最高)、5.7籃板及5.3助攻的歐拉迪波，就算可以闖進今年季後賽，恐怕前景也不看好，溜馬球迷唯一可以期待的是，歐拉迪波才26歲，或許他還有機會能夠強勢復出。

(中時電子報)

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