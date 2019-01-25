忽冷忽熱三溫暖 梅嶺賞花把握未來一周

2019年01月25日 10:03 中時 劉秀芬

每年12月至隔年3月是欣賞梅嶺雲海最佳季節。（陳居峰提供）

日前台南地區冬雨驟下，催花也摧花。這幾日南部氣溫陡降，台南楠西區還下兩天小雨，梅嶺梅樹受雨水滋潤，梅花加速綻放，但也有部分花朵被打落，雖然花期預估可開到農曆年前，但本周之後花況就會每況愈下，賞花民眾要把握時機。

楠西梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，因為暖冬的影響，梅花開花期大亂，加上開花期也快結束了，形成有的梅樹花花不起來，樹枝已經在冒芽了，有的花本周天氣變冷才大開，雖然預估還有開到月底，但花況有點參差不齊。

雖然早晚天氣變冷，但白天溫度然高，福來老梅園餐廳業者陳居峰表示，有了雨水滋養，梅花有陸續盛開，但早開的花一經雨打日曬，不是曬到萎謝就是被雨打爛，今年應該看不到一片花海的景象了，但這幾天溼度夠，壯觀的雲海讓遊客驚喜連連。

因為今年花期大亂，梅嶺梅花不但開得零星，數量也大減了，梅子結果率也大幅下降，果農擔心今年收成，餐廳業者也擔心影響遊客玩興。

許鴻文表示，近年來他的梅園轉型為自然有機農法，因此梅樹及產量銳減，但在他在梅峰古道沿路種了數萬棵山櫻花、紫牡丹花、杜鵑花，希望把梅嶺打造成小陽明山，讓遊客一年四季都可以到梅嶺健行賞花，為當地居民創造更多商機。

(中時 )