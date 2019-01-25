一起吃更有療效！專家：這4種食物和藥物超搭

2019年01月25日 08:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

想改善身體不適症狀，就要看醫生吃藥，但有些藥物雖能對症，若搭錯食物服用，卻會導致副作用，不過，有些藥物輔以食物一起吃，則有相乘效果。像是補充鐵劑時多吃含維他命C食物，就可使體內更易吸收鐵。在日常生活中，不乏藥物的「好幫手」可增加療效，為身體健康帶來好處。

眾所皆知，有些食物不適合和藥物一起服用，例如柚子和葡萄柚，會抑制人體用來代謝特定藥物的酵素，分解藥物的速度減慢，就像服下過量藥物，會導致副作用。因此建議在服用特定藥物期間，要盡量避免攝取柚子或葡萄柚，防止不必要的交互作用。

北京衛視節目《我是大醫生》盤點了4種飲食，能增強部分藥物效果，當民眾在服用增強脂溶性藥物、鐵劑、助消化藥及幫助驅除腸道蟲體的藥物時，都可找到相應的食物一起搭配。

1.高脂飲食：增強脂溶性藥物療效

對於需要補充維生素A、維生素D、維生素E等脂溶性藥物的人群而言，如果同時適當食用高脂食物，有助於增強藥效。但千萬不要因此大量食用，以免得不償失。

2.維生素C：輔助改善缺鐵性貧血

對於缺鐵性貧血患者來說，補充鐵劑有其必要，醫囑通常還會叮嚀適當多攝入富含維生素C的食物，因為維生素C能促進非血紅素鐵的吸收，幫助增強藥效，改善貧血。

3.酸性食物：助消化藥的好搭檔

胃蛋白酶在酸性條件下作用更強，因此在服用助消化類藥物的同時，可適當多吃酸性食物，如：山楂、蘋果、橘子、檸檬等。

4.高纖維食物：幫助驅除腸道蟲體

適當多吃高膳食纖維食物有助於驅蟲，尤其是不可溶性膳食纖維。因為它能促進腸胃蠕動，幫助排便，對驅蟲藥有輔助作用。常見的高膳食纖維食物有芹菜、燕麥、糙米、豆類等。

(中時電子報)