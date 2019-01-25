NBA》全明星先發公布 超級傷兵當西區隊長！

今年全明星賽西區先發名單公布。(取自NBAALLStar官推)

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中時電子報
今年東區明星隊長將由公鹿前鋒阿提托康波出任。(取自NBAALLStar官推)

今年夏洛特全明星賽先發陣容名單25日公布！西區將由15次入選全明星賽且仍處傷兵名單的「小皇帝」詹姆斯出任隊長，搭配柯瑞、杜蘭特、哈登與保羅喬治，東區隊長是「字母哥」阿提托康波，搭配厄文、肯巴沃克、里歐納德與恩比德。

將於2月18日在夏洛特開打的全明星賽，兩隊隊長是由球迷票選決定，其餘先發球員則是球迷(50％)、媒體(25％)與球員(25％)共同選出，替補球員將由各隊教練挑選，然後再給兩隊隊長各自挑選，今年將會首次採取公開直播選秀方式。

這份先發名單難免出現遺珠之憾，像是原本佔據西區後場第2的「飆風玫瑰」羅斯，以及西區前場第2的超級新秀東契奇、東區後場第2的韋德，最後都沒法擠進先發名單，原因就是媒體與球員得票數不夠高，卻還有機會擠進替補名單之中。

隨後公布各項投票結果，球迷票選的「票王」仍是詹姆斯的4620809票，第2多的是阿提托康波4375747票，東契奇4242980票排第3，周杰倫強力拉票的林書豪449166票，排在東區後場第9；媒體票選最高是厄文(100票)，球員投票最多的是阿提托康波(269票)。

(中時電子報)

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