戰犯到底是誰？綠媒老董爆：這事讓柯Ｐ恨透民進黨

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報
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台北市長柯文哲日前接受專訪，當被問及白綠是否還有合作空間，他嗆聲民進黨先把戰犯交出來再說，引發外界熱烈的討論。對此，綠媒老董表示，器官捐贈案是柯Ｐ心中的痛，這件事讓柯Ｐ恨透民進黨。

柯文哲接受專訪時，當被主持人問及白綠是否還有合作空間，柯文哲重提去年選前「葛特曼事件」，嗆說「先說後面錢是誰出的，這是有計畫的，名字不交出來，談什麼合作？」他受訪時更進一步表示，邀請葛特曼來台、不斷攻擊該事件作家吳祥輝，應該只能算是戰犯的雇傭兵；言下之意，背後有另外的人在計畫此事。

戰犯到底是誰？吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》上表示，柯Ｐ回答這個問題的源頭，就是白綠不合作。白綠不合作的問題點在哪裡？柯Ｐ日前丟出一個戰犯是誰的議題，但這個問題非常複雜。

吳子嘉直指，器官捐贈案是柯Ｐ心中的痛。柯Ｐ最恨這件事情，因為中華民國最有名的醫院，台大醫院的名教授，國際知名學者居然被民進黨和其側翼形容成器官仲介，居然成為黑幫人物，真的是孰可忍孰不可忍，所以柯Ｐ對這件事情，恨得不得了。

吳子嘉更提及，他有去找一個醫師，去問關於亞斯伯格症問題。這個症狀是一般都不會記恨，但是對是非觀念非常強烈。可是柯Ｐ非常奇怪，就器官捐贈案這件事記仇，是非觀念又強，到底是亞斯伯格發作，還是他是非觀發作了？看前兩天柯Ｐ嗆民進黨立委段宜康去吃曲棍球；還有之前北門會，柯Ｐ和總統蔡英文會面，臉臭到跟狗屎一樣。

吳子嘉表示，這一路看下來的結果，大家看柯Ｐ把溫度一直加上去，這代表什麼？就是翻臉的準備，柯Ｐ已經準備要報仇了。

(中時電子報)

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