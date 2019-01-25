《時來運轉》主筆室 - C羅逃稅事件解決 對拉齊歐全力進球

C羅步進法院像走秀。（美聯社資料照）

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中時電子報
陳欣慈

葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)周一代表尤文圖斯踢完對切沃維羅納的義甲比賽後，趕到西班牙出席法院聆訊。他接納檢察官的建議，承認效力西甲球會皇家馬德里期間，在2011至2014年逃稅約1400萬歐元(約4.9億新台幣)，被判刑23個月。但在西班牙的法例，C羅只是初犯，而且判刑少於兩年，所以改為緩刑，無需入獄，但還需要繳交1880萬歐元罰款（約6.6億新台幣）。

C羅步進法院片段。(轉自youtube)

逃稅案困擾多時，現在順利解決，C羅無後顧之憂周日作客對拉齊歐定力爭進球。事實上，C羅在本賽季20場義甲比賽中，已經射進14球，與亞特蘭大前鋒杜萬·薩帕塔（Duván Esteban Zapata Banguero）、及效力桑普多利亞的奎利亞雷拉（Fabio Quagliarella），3人並列義甲射手榜榜首。

本篇特稿由小慈提供。

說C羅有望在對拉齊歐時進球，是有根據的。他攻進的14個進球當中，有6個於主場獲得，8個於客場踢進，在客場時表現更佳。C羅客場進球比主場多，但C羅在主場踢進的6球裡面，有4次是首先進球的球員，反而客場進的8球當中，只有2次是先進球。另外，C羅本賽季至今最多一場攻進二球，並沒有進三球或以上的紀錄，但是已經足夠帶領尤文圖斯在本賽季20場比賽取得18勝2和的成績，在兩場平手的賽事中，C羅亦有攻入進球，助球隊至今保持不敗。

尤文圖斯下一輪義甲賽事，將於週日深夜作客排名第6的拉齊奧，後者近5場聯賽僅取得2勝1和2負成績平平，尤文圖斯有望保持不敗，繼續領放義甲榜首。

其他義甲賽事有：

AC米蘭（排名第4）主場迎戰拿玻里(排名第2)，AC米蘭近5場比賽取得3勝1和1負不俗的成績，而作客的拿玻里亦氣勢如虹，近5戰取得4勝僅1負，近5次交手拿玻里沒有輸過給AC米蘭，兩雄相遇主隊未必能全身而退，拿玻里有望凱旋而歸。

恩波利（排名第17）對熱拿亞(排名14)，主隊延續劣勢近5場不勝，且每場最場失1球以上，面對攻擊力不俗的熱拿亞，大球(中位數2.5)有望。

(中時電子報)

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