韓國瑜父女鬥嘴 意外揭高雄重生關鍵！

高雄市長韓國瑜(右)與女兒韓冰(左)。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

高雄市長韓國瑜所帶起的「韓流」魅力橫掃，觀光局計畫三月宋江陣大賽加碼武術擂台，傳優勝者可與韓冰在愛河畔喝咖啡。韓冰昨日(24)出席國片見面會，聽後氣得想將爸爸推去「肉身炸寒單」，引得全場笑聲不斷。父女的鬥嘴，卻意外揭高雄重生關鍵。

高雄觀光局三月份的宋江陣大賽，加碼武術擂台，傳韓國瑜打算為女兒韓冰「比武招親」，優勝者將可與「關主」韓冰一起在愛河畔喝咖啡，共度浪漫時光。韓冰昨出席國片見面會，聞後驚嚇表示，自己只是名義上的關主，並氣得直呼想將爸爸推去肉身炸寒單！

高雄觀光局長潘恒旭：「以武識友，不打不相識。然後因為這也是愛情產業鏈的一部分，比較有趣的比武招親的形式，不是真的要打贏了，就把老婆把新娘抱回家。」原來，宋江陣大賽也在愛情產業鏈中，所以將許多人的夢中情人韓冰也拉來衝人氣。韓冰：「不行，我可以看到時候，需要當什麼協助，比如說當裁判或者是，比武招親的時候，在旁邊加油啊。」

有趣的父女鬥嘴，卻在網路發酵，還意外揭高雄重生關鍵。網友見狀，則紛紛表示：「高雄活起來了！」「從來沒看過高雄這麼受矚目！」更有網友表示：「韓市長為了高雄不遺餘力全家動員來活化高雄，感佩！」「就是喜歡現在的高雄：有趣，有活力，有生機，人人愛（相比之下，台北就像『僵屍』）－－行銷高雄，不遺餘力，加油！」

(中時電子報)

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