紅貴賓疑遭虐棄養河堤 網友暴怒要找遺棄主人

在提防上被發現的紅貴賓獲救時一度已奄奄一息。（翻攝自網路）

友善列印
中時
紅貴賓的肛門有明顯的撕裂傷，網友懷疑受飼主虐待。（翻攝自網路）

台灣社會近期兒虐事件引關注，最近連受虐狗也引起眾怒，台南市安平區一處堤防上24日中午遭民眾發現一個紙箱，箱內竟有隻肛門嚴重受創的紅貴賓，疑似在寒冬中被遺棄等死，網友將毛孩子救起送醫，並將照片上傳網路，憤怒的網友根據箱子上的地址直呼要找遺棄者算帳，轄區警方根據地址找到住戶，釐清並非遺棄者，呼籲網友冷靜，以免觸法。

陳姓民眾在網路上爆料，她在24日中午經過安平區一處堤防，看見一個奇怪的紙箱放在堤防上，走近一看，箱內竟然有隻疑似遭遺棄的紅貴賓奄奄一息，她將連箱帶狗帶到美容院，想幫忙整理儀容，仔細一看才發現狗的肛門遭到嚴重創傷，趕緊送往獸醫院治療。

陳姓網友表示，狗狗傷口共縫了9針，內層也縫3針，檢查後發現肝也不好，另需打針顧肝，總算救回一命，現安置在寵物美容院，但她不捨毛孩子遭虐，又在寒冬被棄置在堤防等死，心疼的將受傷照片上傳網路，表示毛孩子的受傷程度連醫師也說殘忍。

放置狗兒的是只宅急便紙箱，上面有住址電話，網友懷疑該住址住戶就是遺棄並虐待狗兒的飼主，氣得直呼要找人去該住戶算帳，有網友則報警。

安平派出所警方獲報，24日晚間根據住址找到住戶，查證該住戶表示並無養狗，家中也無養狗設備與工具，懷疑紙箱是在回收場被撿拾利用，呼籲民眾冷靜，勿因一時激憤勿觸法網。

警方表示會繼續與拾獲狗兒的網友連繫，提供協助方式，並找尋棄養者釐清事實。

(中時 )

馬尾妹嗆結婚的叔叔：「不是說長… 檢察長大風吹 30人一起動 鄭銘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。