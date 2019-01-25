紅貴賓疑遭虐棄養河堤 網友暴怒要找遺棄主人

2019年01月25日 09:55 中時 程炳璋

紅貴賓的肛門有明顯的撕裂傷，網友懷疑受飼主虐待。（翻攝自網路）

台灣社會近期兒虐事件引關注，最近連受虐狗也引起眾怒，台南市安平區一處堤防上24日中午遭民眾發現一個紙箱，箱內竟有隻肛門嚴重受創的紅貴賓，疑似在寒冬中被遺棄等死，網友將毛孩子救起送醫，並將照片上傳網路，憤怒的網友根據箱子上的地址直呼要找遺棄者算帳，轄區警方根據地址找到住戶，釐清並非遺棄者，呼籲網友冷靜，以免觸法。

陳姓民眾在網路上爆料，她在24日中午經過安平區一處堤防，看見一個奇怪的紙箱放在堤防上，走近一看，箱內竟然有隻疑似遭遺棄的紅貴賓奄奄一息，她將連箱帶狗帶到美容院，想幫忙整理儀容，仔細一看才發現狗的肛門遭到嚴重創傷，趕緊送往獸醫院治療。

陳姓網友表示，狗狗傷口共縫了9針，內層也縫3針，檢查後發現肝也不好，另需打針顧肝，總算救回一命，現安置在寵物美容院，但她不捨毛孩子遭虐，又在寒冬被棄置在堤防等死，心疼的將受傷照片上傳網路，表示毛孩子的受傷程度連醫師也說殘忍。

放置狗兒的是只宅急便紙箱，上面有住址電話，網友懷疑該住址住戶就是遺棄並虐待狗兒的飼主，氣得直呼要找人去該住戶算帳，有網友則報警。

安平派出所警方獲報，24日晚間根據住址找到住戶，查證該住戶表示並無養狗，家中也無養狗設備與工具，懷疑紙箱是在回收場被撿拾利用，呼籲民眾冷靜，勿因一時激憤勿觸法網。

警方表示會繼續與拾獲狗兒的網友連繫，提供協助方式，並找尋棄養者釐清事實。

(中時 )