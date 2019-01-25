「金融巨鱷」索羅斯：中美冷戰恐轉為熱戰

全球知名的億萬投資大亨索羅斯在達沃斯直指大陸國家主席習近平是自由社會「最危險敵人」。

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中時電子報

素有「金融巨鱷」之稱、全球知名的億萬投資大亨索羅斯在達沃斯世界經濟論壇上對大陸國家主席習近平開轟，直指他是自由社會「最危險敵人」，並抨擊大陸藉由社會評價制度與高科技人工智慧監控人民。他也表示，中美之間現處於冷戰，但有轉為熱戰的威脅。

全球知名的億萬投資大亨索羅斯在達沃斯直指大陸國家主席習近平是自由社會「最危險敵人」。

綜合外電報導，索羅斯（George Soros）世界經濟論壇場邊晚宴上發表演說時表示，他開門見山地警告現近世界正面臨前所未有、且極度威脅開放社會的危險。他接續說，「中國不僅只是專制政權，中國也是最富有、最強大以及科技最先進的國家，這使得習近平成為開放社會的最危險敵人。」中國大陸於2014年宣布建立「社會信用系統」，人民的信用分數會因其行為而上升而下降，影響其申請貸款與其他社會福利。

至於要如何讓美國保持強硬、並不讓大陸實施此等大規模社會監控計畫？索羅斯表示，首先現今全球貿易上，美國需單獨專注對赴大陸，並呼籲川普忽略其他國家；其次，川普應該封殺被美國點名有官方支持、並為官方竊取商業機密的中興和華為，「如果這些公司主宰5G市場，他們將為全球帶來安全上的風險，絕對不能接受」。

提及中美貿易戰，索羅斯說大陸必須避免太遲挑戰美國，而美國總統川普正在走向正確的方向；但他對川普的後續行動並不滿意，並指出川普的政治慾望，讓他應該保持強硬立場時，卻更容易與對手妥協。

現齡88歲、匈牙利出生的美籍猶太人商人索羅斯是全球知名的貨幣投機家與股票投資者。創立的「量子基金」（Quantum Fund）的他，曾在1992年時放空100億以上的英鎊而聲名大躁，讓他被封為「讓英格蘭銀行破產的男人」。1997年時看準泰國經濟過熱，以大批購買泰銖、再換成美元大量拋售此一手段狙擊泰銖，在大肆做空後，釀成了亞洲金融風暴，讓東南亞國家對其恨之入骨，泰國總理更把索羅斯稱為「一個吸取人民鮮血的經濟戰犯」。

(中時電子報)

文章來源：'UNPRECEDENTED DANGER': Billionaire investor George Soros just went scorched Earth on China during his annual Davos speech

文章來源：George Soros says the US and China are in a cold war that 'threatens to turn into a hot one'

文章來源：Soros says China's Xi is the 'most dangerous' opponent of those who believe in open society

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