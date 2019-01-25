強烈大陸冷氣團又要來了！學測今暖明冷

2019年01月25日 10:02 中時 廖德修

大學學測今明兩天舉行，氣象局表示，今（25）日天氣與昨日類似，各地晴時多雲，氣溫暖熱，日夜溫差大。強烈大陸冷氣團將於明天抵達，早上就會感受到溫度的落差，越晚越冷，中部以北的低溫可降至10℃上下，高溫亦僅15℃，考生與陪考的家長要注意保暖。

氣象局說，這波強烈大陸冷氣團會影響到下周一清晨，北部及東北部整天都冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約10至13℃，其他地區亦僅12至15℃。其中以周末深夜至周日清晨最冷，台南以北及東北部沿海空曠地區會有10℃左右低溫。冷氣團帶來的水氣不多，東北部、北部降雨機率稍大，其他地區乾冷。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，明晨起強烈大陸冷氣團南下，北台灣明顯降溫轉為陰冷，其他地區溫度亦逐漸下降。周日至下周一各地晴朗但早晚很冷，中部以北沿海、空曠地區最低溫可望降至10℃以下，要注意保暖。下周二起冷空氣減弱，白天高溫漸升，日夜溫差大。

天氣風險公司則說，今年還看不到寒流的影子，今天的天氣晴暖舒適，但明天就有強冷空氣報到，全台再度轉冷，北部低溫可能下探10、11℃，學測考生要做好保暖準備。

空氣品質方面，今日各地晴朗，北部、東部空品普通，中部局部區域可達到橘色提醒。雲嘉南及以南位於尾流弱風區，擴散條件較差，汙染物容易累積，雲嘉南、高屏及馬祖、金門可達到紅色警示等級。明天強烈大陸冷氣團南下，宜蘭、花東空品轉為良好，中南部、高屏亦舊不佳。

(中時 )