澳網》小威為何輸球？都是對手的錯

2019年01月25日 10:16 中時電子報 盧品青

澳網女單廝殺幾天之後，在決賽日前已不見球后哈麗普(Simona Halep)與小威廉絲(Serena Williams)。哈麗普是被小威收拾的，小威自己卻在8強賽爆冷被普莉絲可娃(Karolina Pliskova)翻盤。

女網大滿貫被稱為機會之土，但不包括小威參賽的時候。小威自己也不知為何會輸，這次她沒受傷，沒有裁判陷害，教練沒作弊。依據小威的分析，似乎是對手的問題。

「我沒有犯錯或打不好，只是她(普莉絲可娃)的抽球居然準到直接打在線上，還擊出那種不可能接到的發球。我的每個對手都展現出她們前所未見的戰力，這很有趣，我從沒看過她們之前有那麼厲害。」

小威指出，這些年輕女孩有兩種狀態：一種是正常狀態，另一種是對上小威時才會爆發的超級狀態。當天的普娃即是超級狀態，小威說：「我沒辦法預先研究對手的打法和策略，因為她們碰到我就會變成完全不一樣的人。」

這不是小威在找藉口，身為史上最強的女網選手，一般人挑戰小威還能保持平常心幾乎是不可能的。結果普娃奮勇打敗小威之後，很快就變回「常態」敗給大坂直美。普娃的強力發球非但不神了，還被大坂直美15記Ace殺得灰頭土臉。

「這就是我為何如此優秀的原因，我面對的都是超常發揮的對手，我唯一戰勝她們的方式就是永遠要拿出更好的表現。」

(中時電子報)