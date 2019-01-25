新一波檢察長調動 原南檢檢察長鄭銘謙調廉政署長

2019年01月25日 10:16 中時 張孝義

法務部新一波檢察長調動名單25日出爐，六都地檢署調動了士林、台中及台南地檢署的檢察長，原南檢檢察長鄭銘謙調廉政署署長，士林地檢署檢察長由現任廉政署長朱家崎接任，台中地檢署則由現任基隆地檢署檢察長陳宏達接掌，台南地檢署檢察長由現任屏東地檢署檢察長林錦村接任。

其他人事調動為，台南高分檢檢察長由花蓮高分檢察長張清雲接任，原檢察長鄭文貴調高雄高分檢主任檢察官；花蓮高分檢察長由金門高分檢檢察長費玲玲接任，金門高分檢由現任高檢署襄閱主任檢察官林邦樑接任。

新竹地檢署由台東地檢署檢察長王文德接任，原檢察長徐錫祥調彰化地檢署檢察長，原彰化地檢署檢察長黃玉垣調法務部保護司長；苗栗地檢署由雲林地檢署檢察長鄭鑫宏接任，原檢察長柯麗鈴接任基隆地檢署檢察長；原台中地檢署檢察長張宏謀接任台中高分檢主任檢察官；南投地檢署察長由金門地檢署檢察長毛有增接任，原檢察長楊秀蘭調法務部主任祕書。

雲林地檢署由連江地檢署檢察長郭永發接任；嘉義地檢署由法務部參事謬卓然，原檢察長郭珍妮調台南高分檢主任檢察官；原台南地檢署檢察長鄭銘謙調任廉政署長；橋頭地檢署由澎湖地檢檢察長莊榮松接任，原檢察長張文政調台南高分檢主任檢察官；屏東地檢署由葉淑文接任檢察長；台東地檢署由張曉雯接任檢察長；花蓮地檢署由洪信旭接任檢察長，原檢察長黃和村調台高檢檢察官；宜蘭地檢署由余麗貞接任檢察長，原檢察長李金定調台高檢主任檢察官；澎湖地檢署檢由法務部檢察司副司長黃謀信接任檢察長；金門地檢署由台高檢檢察官洪家原接任檢察長；連江地檢署由俞秀端接任檢察長。

(中時 )