賠200元就「可教化」 朱學恒5字痛批台灣司改

2019年01月25日 10:26 中時電子報 張達智

性侵犯孫國晃為逃避入獄，上網釣出張姓博士生殺害後焚屍，企圖「借屍還魂」重生。高雄高分院更四審24日宣判，考量孫男坦承殺人，願以每月200元的監獄作業金賠家屬，已有悔意且有教化可能，仍判他無期徒刑。這項判決讓「宅神」朱學恒忍不住怒轟台灣司法改革「越來越噁心」！

9年前因性侵判刑定讞的孫國晃為逃避入獄，釣出網路認識的張姓博士生，將人勒昏後開車載到林園山區縱火焚屍，還留下遺書偽裝成自己畏罪自焚，之後再冒用張姓博士生資料申請身份證，企圖「借屍還魂」重生。

孫國晃4度被判死，直到2017年更三審以他已有改過遷善的可能性，才首度做出無期徒刑判決。昨高雄高分院更四審判決，仍判他無期徒刑。

「宅神」朱學恒臉書發文感嘆，「兩百元的賠償就叫做有教化之可能，不用判死刑，法匠的世界要嘛就是滿地都是便宜的良知，開著美麗的小花，什麼樣的惡人都是可教化」。

他更痛批「這世界上還有什麼東西像是台灣的司法改革一樣，改革讓你覺得越來越噁心，生活越來越不安全的？」。

網友也回應「對於這些法官而言……台灣人的生命真的很廉價」、「死刑解決不了全部社會問題，但可以解決社會的垃圾和敗類」「死刑可以阻止犯人再殺下一個人；我們不是上帝，但是我們應該要送他見上帝」、「司法改革改成這樣，難怪人民開始信奉私法正義！」。

(中時電子報)