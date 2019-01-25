椪柑汁吹軍事風！盧秀燕直播賣「砲管椪柑汁」拚經濟

2019年01月25日 10:46 中時 盧金足

直播正夯！台中市長盧秀燕行銷「砲管椪柑汁」，與農業局長蔡精強兩人一搭一唱，趣味橫生。（盧金足翻攝）

拚經濟，「網」住各種商機！台中市長盧秀燕與農業局長蔡精強合體直播行銷台中「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」。椪柑汁由厚鋼管超高壓殺菌製成，生產速度無法加快，每日限量3000瓶，盧秀燕取名為「砲管椪柑汁」，直播時兩人一搭一唱的說，「砲管很貴，要美國國防部同意才能進口？」、「哈，那要多買幾罐」，以輕鬆幽默、親和力十足的方式直播，不輸網紅營造不少買氣。

盧秀燕說，每天都需要補充水果，有些人習慣喝果汁，她推薦台中椪柑榨出來的果汁，取名為「砲管椪柑汁」。

為何名稱如此軍事風？蔡精強表示，一般市售果汁僅採高溫殺菌，影響水果的成分及風味，台中椪柑汁採用「超高壓殺菌」，特別從美國進口，運用像「砲管」一樣厚的鋼管進行超高壓殺菌，完整保留水果本身的風味及營養，而「砲管椪柑汁」因砲管殺菌時間限制，30分鐘才產出一批，因此每天限量3千瓶。

盧秀燕反應很快，馬上問「怎麼不多買幾支砲管？」蔡精強展現冷面笑匠的功力，開玩笑說因為砲管很貴，而且要「美國國防部同意才能進口」，台灣沒有生產。

「太誇張了吧！真的假的！」、「那我們台灣的砲管不行嗎？」盧秀燕馬上以「新聞主播」的專業提出疑問，蔡精強笑回「台灣沒做那種砲管！」，盧連忙說「那待會要多買幾罐

」，直播幽默有趣。

除了椪柑汁，蔡精強也推薦東勢區農會推出的「博柑情柑橘禮盒」，禮盒有台中的椪柑、茂谷柑，另有桶柑禮盒，品質都有保證，盧秀燕盛讚禮盒相當漂亮，柑橘也不易壞，很適合送禮。

農業局表示，椪柑為台中重要的水果，清香多汁、甜酸適中。市府持續協助各農會推廣國際市場，日前外銷40公噸優質精品椪柑至汶萊。同時，也藉由收購及推廣加工果品，減少市場椪柑流通量，維持椪柑售價穩定性，增加農民收益。

(中時 )