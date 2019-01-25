NBA》想內訌嗎？字母哥放話要選這對冤家

2019年01月25日 10:40 中時電子報 黃及人

“I’m going to try to do my best to represent the city of Milwaukee, the Bucks organization, my teammates and the NBA.” - @Giannis_An34#FearTheDeer | #NBAAllStar pic.twitter.com/wePhDB3m8F — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年1月25日

剛獲今年全明星賽東區隊長身分的公鹿「字母哥」阿提托康波，竟在25日公開放話，如有機會的話，他希望可以同時選到七六人中鋒恩比德、雷霆後衛韋斯布魯克這對冤家，或許字母哥打算幫兩人化解冤仇，卻可能演變成嚴重內訌！

恩比德與韋斯布魯克早有嫌隙，卻徹底在先前對決時爆發出來，恩比德不僅嘲弄韋少犯滿畢業，更在賽後嗆聲韋少莫名其妙，韋斯布魯克則是差點跟恩比德在場上打起來，還在賽後用粗話否定兩人關係，兩人假如同隊打球勢必出問題。

可是阿提托康波沒放心上，「我已知道要選誰，首先我會挑塊頭大的，你們知道我喜歡友愛、不喜歡打架，所以我會選恩比德，如果我可以選擇恩比德跟韋斯布魯克出現在同一隊，我會這樣做的。」看來今年東區明星隊很有看頭。

「選完先發之後，我會開始選我在公鹿的隊友，但願可以同時選到米德頓與布雷索，我會先選布雷索，因為他給我傳球比較多，然後才是米德頓，」阿提托康波說，「很感激球迷能夠為我投票，讓我成為全明星先發，我將竭盡所能。」

(中時電子報)