高雄發財金紅包是北市府10倍 游淑慧：韓市府別搶功

2019年01月25日 10:45 中時電子報 邱珮畇

高雄市政府發放限量20萬個韓國瑜官方版紅包，上面附有10元硬幣，韓粉排隊搶拿市長紅包。台北市議員游淑慧卻點出「小小發財金，縣市規格大不同」，同樣是發財金紅包，北市的只有一元硬幣，高雄昰十倍，撒幣不手軟。她提醒這個紅包也是前市長陳菊編預算、代理市長許立明發包製作的，韓市府千萬別搶功!

高雄市政府發放限量20萬個韓國瑜官方版紅包，搭配高雄11個商圈活動，現場發放限量版紅包，韓粉排隊搶沾喜氣，但也有黑粉說要拿紅包把10元挖下來後就丟掉。

台北市議員游淑慧在臉書發文「發財金，金發財？」，她說，新年將到，看到許多縣市長都在發放「發財金」，好奇的了解下新年首長必備文宣品的花費。不查不知道，小小發財金，縣市規格大不同。

游淑慧說，以台北市為例，2018年商業處為柯市長做了3萬份「一元」發財金。一元硬幣夠簡約了吧，但連設計加製作，也要70多萬；等於市民拿到一元，但市府要花23元。

而這個70萬是什麼概念？游淑慧說，超過去年她競選的文宣品花費。70萬可以做70萬包面紙或35萬份口罩或16萬8千瓶水。

但游淑慧問，覺得花70萬去發1元發財金太貴了嗎？台北其實很簡約了，高雄才是豪氣萬千、撒幣不手軟，因為花媽過去發財金的規格用的是「十元」！

她強調三遍「十元、十元、十元喔！！」，高雄份數高達30萬份⋯花媽手發到斷都發不完吧？整個「坎站」是台北市的10倍。年前短短幾天的喜氣小禮：台北1元發財金、3萬份，花費70萬！高雄10元發財金、30萬份，花費？？萬。問高雄！！

游淑慧最後說，「嗯，對了，現在韓國瑜送的發財金製作，也是陳菊編預算、許立明發包製作的，韓市府千萬別搶功。」北市一元13年不變，豪氣十元高雄真好野!

(中時電子報)