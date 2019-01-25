賴清德成一介平民 黃暐瀚竟認為後續看漲？

前行政院長賴清德卸任後，人氣不減反增。(中央社)

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中時電子報
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2020總統大選，民進黨內到底是總統蔡英文還前行政院長賴清德出馬角逐，至今仍是外界關注焦點。資深媒體人黃暐瀚認為，蔡英文的支持度依舊維持10%的低迷，反而是賴清德還有20%的支持度，且賴清德現已成為一介平民，但可看出賴的後續看漲。

《TVBS》民調日前發布2020總統大選民調，如果民進黨推蔡英文出馬競選，則蔡英文對上柯文哲和朱立倫，支持度為15%：36%：30%；若是蔡英文對上柯文哲和王金平，則為15%：38%：22%；而蔡英文對柯文哲和吳敦義，蔡英文支持度高於吳敦義，為17%：13%：45%。

但若是賴清德的話，賴對上柯文哲和朱立倫，為21%：33%：29%；賴對上柯文哲和王金平，則為21%：37%：21%；賴若是對柯文哲和吳敦義，則是21%：11%：43%。無論是對上誰，賴清德都有20%的支持度。

對此，黃暐瀚於政論節目《國民大會》上表示，一個支持度不到20%的總統候選人是悲哀的。而《TVBS》民調的結果顯示，蔡英文不論對上誰，支持度都是15%，但是賴清德都有20％。這表示賴清德已成為一介平民，但可看出賴後續可為。而獨派大老辜寬敏所做的民調也顯示，賴清德在民進黨黨內的支持度到50%。因此，辜寬敏明顯表態支持賴清德。

黃暐瀚更強調從《TVBS》民調可看到一個趨勢，蔡英文不管對戰柯文哲、王金平、吳敦義和朱立倫，民調始終只有15%和17%。但反觀賴清德的支持度，都是21%。且總統大選和地方選舉最大差別是選民更在乎統獨，所以民調最低的人，被棄保的效應將更明顯。

(中時電子報)

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