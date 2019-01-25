官方民調「不及格」柯P：滿意度要達60％不容易

2019年01月25日 10:48 中時 張潼

北市研考會公布台北市長柯文哲上任4周年民調結果，不只市內電話，此次還加入手機調查，結果柯的滿意度59％，不滿意度32％，並沒有及格，且不滿意度較去年增加5個百分點。對此，柯今早受訪僅表示，現在民調滿意度要到60％不容易，且主要是看趨勢分析，單一次的結果很難判讀。

根據研考會資料，4年前柯文哲上任滿月時，滿意度將近8成，接著周年時仍有69％，不滿意度為20％，上任2周年滿意度大幅下滑至48％，不滿意度39％，上任3周年滿意度回升至58％，不滿意度27％。

另進一步攤開此次4周年的民調，有48％受訪者對市府團隊（局處首長）感到滿意，23％不滿意，其中，環保、治安、聯合醫院、文化活動、交通的滿意度過半，但社會福利、公共建設、中小學教育則未達50％。

該調查家戶電話部分是去年12月3日至6日晚間進行，成功訪問935位18歲以上市民、695人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.20個百分點內；行動電話調查12月3日至14日晚間進行，成功訪問888位市民，1516人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.29個百分點內。

柯文哲今表示，過去民調都是打桌上電話，現在不要說別人，連他自己都很少用，所以慢慢會用手機做調查，這也符合世界潮流；至於不滿意度攀高，柯說，滿意度、不滿意度都是要看趨勢分析。

另外，柯文哲也針對自己臉書被退讚、疑封鎖網友等事件回應說，沒有一個產品會長存，所以要升級；但他強調，沒有封鎖網友，要講話就隨便他，但細節要去問副發言人柯昱安。

(中時 )