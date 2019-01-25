道教妻燒香念經=詛咒老公？基督教男休妻被打臉

2019年01月25日 10:51 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

宗教見解不同引發婚姻之亂？北部地區一名信奉基督教的退伍軍人阿明(化名)，指控信奉道教的妻子芳芳(化名)燒香念經，如同在詛咒他，且他入住榮民之家一年多，芳芳從未探視，阿明憤而提起離婚訴訟，卻遭法官打臉。

判決書指出，阿明與芳芳結婚7年多，阿明指控，芳芳當初覬覦他的榮眷半俸及房產才跟他結婚，然而2人宗教信仰大不同，信奉基督教的阿明認為，信奉道教的妻子經常燒香念經，意圖詛咒他；另外2015年間，芳芳明知他返回大陸，卻故意通報失蹤，導致阿明回台時被警方盤查，深感困擾。

阿明也指控，他入住榮民之家1年9個月期間，芳芳從來沒有探視他，他心灰意冷想要好聚好散，芳芳卻要求他給300萬元才同意離婚。阿明認為與妻子難以維持婚姻，訴請離婚。

芳芳則反駁阿明說法，自認已經善盡妻子的責任，丈夫卻2度對她提起離婚訴訟，她反控阿明不告而別回大陸，失聯2年後回台灣時帶來2名女子，拿3 萬元要求她搬家。

桃園地院法官審理認為，阿明返回大陸2年期間從來沒有與芳芳聯繫，讓芳芳獨自在台灣生活，有遺棄妻子嫌疑，且回到台灣後寧願住進榮民之家，也不願與妻子同住，法官認為雙方婚姻破碎，阿明需負的責任較大，駁回阿明離婚訴訟。

(中時電子報)