新光三越迎新春 史豔文來賀歲

2019年01月25日 11:19 中時 馮惠宜

「史豔文特展之神龍再現」開幕式也特別操作戲偶讓民眾過過癮。（馮惠宜攝）

迎新年，百貨公司洋溢濃濃文藝氣息，台中新光三越即日起舉辦金光布袋戲「史豔文特展之神龍再現」特展，以「神龍再現」為主題，展示「苦海女神龍」、「史豔文」等經典角色，並以嶄新造型重新與觀眾見面，希望帶來耳目一新的全新感受。

這場展覽即日起到2月24日在台中新光三越中港店10樓天空劇場登場，現場除安排戲偶展示，更展出大師黃俊雄的親筆劇本手稿，帶領戲迷朋友一窺70年代風靡萬巷布袋戲明星的風貌。

國寶大師黃俊雄的兒子黃立綱指出，這次特展的主題非常特別，特別商借黃俊雄絕版的手稿劇本展出，也把劇中的場景帶到現場實體展現，讓民眾可以更了解布袋戲的拍片過程，而道具、布袋戲偶本尊等也都在這次展覽中呈現，拉近大家與布袋戲的距離。

配合展出1月26日下午2時在台中新光三越中港店1樓戶外水舞廣場，將有金光群俠迎新春「角色快閃新春發紅包」活動；2月2日下午2時在10樓天空劇場展區，則有新春戲偶回娘家同樂會；2月9日下午2時在1樓戶外水舞廣場舉辦金光群俠迎新春「角色快閃活動」；2月10在10樓天空劇場展區的金光道具手做教室，則有DIY手作體驗。

(中時 )