新光三越迎新春 史豔文來賀歲

金光布袋戲「史豔文特展之神龍再現」即日起在台中新光三越中港店10樓天空劇場開展，開幕式由國寶大師黃俊雄的兒子黃立綱介紹展覽內容並安排戲偶展示。（馮惠宜攝）

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「史豔文特展之神龍再現」開幕式也特別操作戲偶讓民眾過過癮。（馮惠宜攝）

迎新年，百貨公司洋溢濃濃文藝氣息，台中新光三越即日起舉辦金光布袋戲「史豔文特展之神龍再現」特展，以「神龍再現」為主題，展示「苦海女神龍」、「史豔文」等經典角色，並以嶄新造型重新與觀眾見面，希望帶來耳目一新的全新感受。

這場展覽即日起到2月24日在台中新光三越中港店10樓天空劇場登場，現場除安排戲偶展示，更展出大師黃俊雄的親筆劇本手稿，帶領戲迷朋友一窺70年代風靡萬巷布袋戲明星的風貌。

國寶大師黃俊雄的兒子黃立綱指出，這次特展的主題非常特別，特別商借黃俊雄絕版的手稿劇本展出，也把劇中的場景帶到現場實體展現，讓民眾可以更了解布袋戲的拍片過程，而道具、布袋戲偶本尊等也都在這次展覽中呈現，拉近大家與布袋戲的距離。

配合展出1月26日下午2時在台中新光三越中港店1樓戶外水舞廣場，將有金光群俠迎新春「角色快閃新春發紅包」活動；2月2日下午2時在10樓天空劇場展區，則有新春戲偶回娘家同樂會；2月9日下午2時在1樓戶外水舞廣場舉辦金光群俠迎新春「角色快閃活動」；2月10在10樓天空劇場展區的金光道具手做教室，則有DIY手作體驗。

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