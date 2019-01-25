好巧!北市立委補選衝刺 何志偉、陳思宇同路口拉票

2019年01月25日 10:58 中時 林縉明

「柯家軍」無黨籍陳思宇今上午前往重慶北路、民生西路口拜票，與對手何志偉僅一街之隔，雙方陣營隔空叫陣。（林縉明攝）

北市立委補選投票在即，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午不約而同選在重慶北路、民生西路口拜票，雙方陣營僅一街之隔。（林縉明攝）

北市立委補選投票倒數2天，藍、綠、白「三腳督」，選情激烈，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午不約而同選在重慶北路、民生西路口拜票，何志偉陣營大陣仗，由黨主席卓榮泰領軍數十位議員陪同拉票，對街的陳思宇雖不敵對手陣營聲勢浩大，依舊拉高分貝努力拜票，較勁意味濃厚。

去年底地方選舉民進黨慘敗後，此次立委補選被綠營視為重振士氣的首戰，黨主席卓榮泰日前出席何志偉造勢活動下達必勝令，傾全黨力量也要把潛力偉姚文智辭職留下來的遺缺保住，選前最後2天，卓榮泰、民進黨祕書長羅文嘉及北市議員人今上午8時陪同何志偉站路口拜票。

卓榮泰表示，既然黨徵召何志瑋，黨會全力為何志偉加油衝刺，看到議會黨團都跨區站台，代表何過去在黨團內部非常得到同僚間幫忙，由此可見未來在社區、國會都會有優秀表現。

卓榮泰強調，希望藉由這次選舉，讓人民知道民進黨正在改變，我們已經在檢討，更團結的往前走，希望市民給予肯定，選後下一步也將展開黨內人事大調整，這關係到未來整個發展，黨的改造正向前走，懇求給予何志偉肯定，成為國會強心針。

面對對手在對街尬場，何志偉表示，在地子弟在地努力，感謝議員來加油，站在路口很接地氣，目前專心在基層，其他對手策略、節奏一概不回應。

陳思宇媒體群組昨下午貼出何志偉今路口拜票行程，事後幕僚緊急收回，對此，陳思宇今受訪表示，不知道有這樣訊息,沒有看到這樣的狀況；至於是否得知對手要來刻意安排隔街較勁？陳思宇說，站路口是每天都有行程，今天雖四面楚歌，但我們站在小區塊與民眾互動很滿足。

媒體詢問何志偉找來大咖助陣是否感到壓力？陳思宇說，這就是政黨政治，她沒有政黨奧援，沒有總統、黨主席、立委、議員每天輪番助陣來恢復一個黨信心，但最重要是要爭取選民認同，而不是請多少大咖助陣。

(中時 )