好巧!北市立委補選衝刺 何志偉、陳思宇同路口拉票

北市立委補選本周日投票，民進黨主席卓榮泰今上午率眾議員陪同何志偉站路口拉票。（林縉明攝）

友善列印
中時
「柯家軍」無黨籍陳思宇今上午前往重慶北路、民生西路口拜票，與對手何志偉僅一街之隔，雙方陣營隔空叫陣。（林縉明攝）
北市立委補選投票在即，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午不約而同選在重慶北路、民生西路口拜票，雙方陣營僅一街之隔。（林縉明攝）

北市立委補選投票倒數2天，藍、綠、白「三腳督」，選情激烈，民進黨候選人何志偉、「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午不約而同選在重慶北路、民生西路口拜票，何志偉陣營大陣仗，由黨主席卓榮泰領軍數十位議員陪同拉票，對街的陳思宇雖不敵對手陣營聲勢浩大，依舊拉高分貝努力拜票，較勁意味濃厚。

去年底地方選舉民進黨慘敗後，此次立委補選被綠營視為重振士氣的首戰，黨主席卓榮泰日前出席何志偉造勢活動下達必勝令，傾全黨力量也要把潛力偉姚文智辭職留下來的遺缺保住，選前最後2天，卓榮泰、民進黨祕書長羅文嘉及北市議員人今上午8時陪同何志偉站路口拜票。

卓榮泰表示，既然黨徵召何志瑋，黨會全力為何志偉加油衝刺，看到議會黨團都跨區站台，代表何過去在黨團內部非常得到同僚間幫忙，由此可見未來在社區、國會都會有優秀表現。

卓榮泰強調，希望藉由這次選舉，讓人民知道民進黨正在改變，我們已經在檢討，更團結的往前走，希望市民給予肯定，選後下一步也將展開黨內人事大調整，這關係到未來整個發展，黨的改造正向前走，懇求給予何志偉肯定，成為國會強心針。

面對對手在對街尬場，何志偉表示，在地子弟在地努力，感謝議員來加油，站在路口很接地氣，目前專心在基層，其他對手策略、節奏一概不回應。

陳思宇媒體群組昨下午貼出何志偉今路口拜票行程，事後幕僚緊急收回，對此，陳思宇今受訪表示，不知道有這樣訊息,沒有看到這樣的狀況；至於是否得知對手要來刻意安排隔街較勁？陳思宇說，站路口是每天都有行程，今天雖四面楚歌，但我們站在小區塊與民眾互動很滿足。

媒體詢問何志偉找來大咖助陣是否感到壓力？陳思宇說，這就是政黨政治，她沒有政黨奧援，沒有總統、黨主席、立委、議員每天輪番助陣來恢復一個黨信心，但最重要是要爭取選民認同，而不是請多少大咖助陣。

(中時 )

官方民調「不及格」柯P：滿意度… 3月訪美國4城市 柯P證實會去華府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。