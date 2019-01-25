建材業務改行養豬 林清平投入綠色循環

林清平（左起）獲頒「農貸經營績優」獎，開心與大里農會總幹事賴東陽合影。（林欣儀攝）

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48歲的林清平投入綠色循環養豬工作，利用沼氣發電，盼讓養豬工作更環保。（林欣儀攝）

48歲的林清平學的是電工、原本從事建材業務及室內設計工作，12年前有感於父母年紀老邁，毅然轉行回家接掌養豬事業，面對非洲豬瘟、許多人憂心忡忡，林清平更加強做好自衛防疫工作，還著手將沼氣、沼液等廢物利用，光是沼氣發電、一天最多可生產20度電力。

台中市大里區農會25日舉辦農民節慶祝活動，林清平獲推薦奪下「農貸經營績優」獎，共飼養約1千5百頭豬隻的他說，養豬跟人一樣，只要促進牠們腸道健康、提升消化能力，豬隻的抵抗力就會好，也因此，特別在飼料中加入酵素。

「動物是活的，更需要用心照顧與經營！」面對非洲豬瘟，林清平以更細心的態度面對，他說，防疫工作需要每一位養豬戶及全國民眾確實配合、執行，自己最近也將豬圈內的自衛防疫措施再度提升，加強消毒踏槽、人車管制工作，盼防堵病毒、維護豬產業競爭力。

除正面面對疫情，林清平平時也不斷吸收新知，他認為，豬隻排放的大量廢棄物衍生臭味與汙水，是養豬產業面臨的最大問題，也因此，特別投入綠色循環，將廢棄並可能產生汙染的沼氣、沼液、沼渣分別作為發電、農地灌溉使用。

提到沼氣發電，林清平特別在豬場設置「智慧綠能畜牧沼氣發電系統」，他笑說，若以一天工作8小時計算，最高可發電20度，對減少汙染相當有幫助。

(中時 )

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