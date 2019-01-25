遭控「驗票累死人」丁守中槓上媒體！網轟：你要輸幾次？

2019年01月25日 11:10 中時電子報 王子瑄

台北市長落選人丁守中，對九合一大選不滿，聲請驗票未能翻反倒輸470票，後再提選舉無效。23日負責調度驗票書記官的林姓女科長，病逝台大醫院，不少人將矛頭對準丁守中，認為他曾控驗票不積極，致基層公務員業務繁重，間接害死林姓女科長。對此，丁在臉書槓上媒體，怒嗆「過於牽拖」。

丁守中昨(24)在臉書發表針對《鏡週刊》的三點聲明：

1、針就媒體報導參與驗票的林姓科長因病過世，丁守中深表哀悼。

2、丁守中選票差距在千分之三以內，係依選罷法申請驗票，對於台北地院如何調派人力，完全沒有影響力。

3、驗票總共七個工作天，每天上午九時到十二時半，下午一時半到五點，均依正常上班時間。鏡週刊驗票累死人之說過於牽拖，有違新聞媒體報導倫理。

可見對特定媒體報導，指涉自己「驗票害死人」大為光火，並大聲疾呼自己所行皆於法有據，驗票亦都符行政程序，怒嗆該媒體報導「過於牽拖」、「有違新聞媒體報導倫理」。

對此，許多網友則持不同看法，在丁守中臉書貼文下直言：「你喜歡一場選舉輸幾次啊？」

也有網友表示：「立委都要補選了，你怎還在選市長阿？」、「全台灣就剩下你還在執著，可以結束這場鬧劇了嗎？」、「連媒體隨便報的七星燈都可以拿出來講，可以看出你的高度就這樣而已，真慶幸你沒有當選。」更有網友打趣道：「穿越時空的男人」、「可以讓時間停止在20181124的男人，真羨慕」、「過去讓它過去，要過年嘍！大大們別再回首從前了，新年快樂！」

(中時電子報)