遭控「驗票累死人」丁守中槓上媒體！網轟：你要輸幾次？

前立委丁守中。(圖/本報系資料照)

友善列印
中時電子報

台北市長落選人丁守中，對九合一大選不滿，聲請驗票未能翻反倒輸470票，後再提選舉無效。23日負責調度驗票書記官的林姓女科長，病逝台大醫院，不少人將矛頭對準丁守中，認為他曾控驗票不積極，致基層公務員業務繁重，間接害死林姓女科長。對此，丁在臉書槓上媒體，怒嗆「過於牽拖」。

丁守中昨(24)在臉書發表針對《鏡週刊》的三點聲明：

1、針就媒體報導參與驗票的林姓科長因病過世，丁守中深表哀悼。

2、丁守中選票差距在千分之三以內，係依選罷法申請驗票，對於台北地院如何調派人力，完全沒有影響力。

3、驗票總共七個工作天，每天上午九時到十二時半，下午一時半到五點，均依正常上班時間。鏡週刊驗票累死人之說過於牽拖，有違新聞媒體報導倫理。

可見對特定媒體報導，指涉自己「驗票害死人」大為光火，並大聲疾呼自己所行皆於法有據，驗票亦都符行政程序，怒嗆該媒體報導「過於牽拖」、「有違新聞媒體報導倫理」。

對此，許多網友則持不同看法，在丁守中臉書貼文下直言：「你喜歡一場選舉輸幾次啊？」

也有網友表示：「立委都要補選了，你怎還在選市長阿？」、「全台灣就剩下你還在執著，可以結束這場鬧劇了嗎？」、「連媒體隨便報的七星燈都可以拿出來講，可以看出你的高度就這樣而已，真慶幸你沒有當選。」更有網友打趣道：「穿越時空的男人」、「可以讓時間停止在20181124的男人，真羨慕」、「過去讓它過去，要過年嘍！大大們別再回首從前了，新年快樂！」

(中時電子報)

民進黨員徐文志當副市長？黃敏惠… 綠營批盧秀燕老人健保補助跳票 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。